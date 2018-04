Cyklisté mohou využívat další část stezky Botič

Výstavba nového úseku stála půl miliónu korun. Byla zaplacena z městského grantu a peněz Technické právy komunikací. Letos by chtěla začít budovat další úsek z Petrovic do Křeslic městská část Petrovice. Projekt ale zatím naráží na problémy u

magistrátního odboru životního prostředí.



Nový úsek podle předsedy sdružení Oživení Petra Štěpánka obsahuje tři prvky, které ukazují, že je možné budovat cyklostezky v centru města. Jmenoval přejezd

přes ulici Na Slupi a nájezdy, které schválili památkáři. Stezka podél jednoho okraje ulice Na Slupi je navíc obousměrná. Cyklisté jedoucí po stezce Botič směrem do centra města mohou z Výtoně odbočit buď na cyklotrasu vedoucí podél Vltavy směrem do Braníka, nebo jet k Mánesu a Národnímu divadlu. Pokračovat mohou na Kampu a dále na Letnou a do Stromovky.



Štěpánek podotkl, že město dává na výstavbu tras pro cyklisty málo peněz. Vybudovat jejich síť by podle něj trvalo 100 let. "Kdyby město dávalo jedno procento z rozpočtu na dopravu, tedy asi 100 miliónů korun, bylo by možné ji postavit za deset let," dodal.