Křivoklátské okruhy, perfektní „nová“ cyklistika kolem Prahy

Systém atraktivních cyklistických tras různé obtížnosti v západní části Středočeského kraje využívá silniček s minimálním provozem, ale současně kvalitním povrchem pro pohodlnou a co možná nejbezpečnější cyklistiku.

Jeden z nejdelších okruhů, osmdesátikilometrový číslo 7 přes Unhošť, Zbečno a Nižbor, jsme vyzkoušeli. Byla to paráda. Krásná příroda, úžasné zvlněné rovinky i pořádné kopce. Prostě cyklistův ráj. Navíc perfektně značený a vybavený i "výchovnými" dodatkovými cedulemi pro řidiče, v jaké vzdálenosti mají cyklisty objíždět.

Unikátní na projektu, který vznikal několik let, je i řešení výjezdu a návratu do stejného bodu v Hostivici. Na osmi okruzích různé obtížnosti vzniklo téměř 450 km tras a umístěno na nich bylo 200 cyklistických a dodatkových značek, které cyklistům usnadňují orientaci, aniž by museli složitě studovat mapy.

"Projekt začal vznikat úplně přirozeně," řekl iDNES.cz Josef Přib. "Někde často jezdíš, a proto se stále pokoušíš nalézt nové trasy, systémem pokus omyl. Navíc se kvalita silnic postupně zlepšovala, takže se začínaly rýsovat okruhy vedoucí pěknou přírodou, po silnicích s dobrým povrchem a hlavně minimálním provozem. Tak jsem nakonec po třech letech vyselektoval trasy spojené do okruhů."

Čím se nové trasy odlišují a) Trasy vytvářejí okruhy, které vás zase zavedou zpět do výchozího místa, aniž byste museli studovat mapy a odhadovat dobu, kterou na trase asi strávíte.

b) Výchozím místem je parkoviště vybavené velkou mapou, stojany na kolo a lavičkou na přezutí, převlečení v případě, že na místo přijedete autem.

c) Okruhy mají webové stránky, kde je popsána trasa, náročnost a přibližná doba jízdy.

d) Po trase si můžete změřit svoji výkonnost a doma si ji pak porovnat prostřednictvím databáze na webových stránkách s jinými cyklisty, takže si doma již můžete vybrat okruh, který máte zrovna chuť absolvovat.

e) Trasy jsou vedeny 100% po silnicích, takže se již nemusíte obávat bahnitého terénu v lese či na polích a také můžete prakticky užít jakékoliv kolo včetně silničního nebo elektrokola. Právě nastupující éra elektrokol například umožní i slabším jedincům v rodině užít si cyklistiku se svými blízkými.

Když začal Josef Přib brát kamarády na vyjížďky, začaly "Okruhy" sklízet první úspěchy, většinou okomentované: "To bych nevěřil, že takový kousek od Prahy se dá najít tak pěkné ježdění. To by bylo fajn nějak cesty označit a umožnit to jezdit i lidem bez průvodce znalého všech odboček a propojení."

Poté, co loni některé silnice dostaly nový povrch a nadšení přizvaných cyklistů začalo být opravdu motivující, Josef Přib celý projekt pořádně rozpracoval a projednal na úřadě v Hostivici. Tam mu byli nakloněni a předali ho dál na Středočeský kraj, kde ho schválili a věnovali i finanční podporu. Garantem projektu, který vznikl za podpory společnosti Progress Cycle, dovozce jízdních kol Giant, a měst a obcí Středočeského kraje, je Klub pražských cyklistů.

Cílem bylo nabídnout vhodnou alternativu k stávajícím cyklostezkám, jejichž trasa často kombinuje jízdu po běžných komunikacích s terénními úseky, které mohou méně zdatným cyklistům a těm bez vhodného vybavení působit problémy. Vzorem jsou evropské regiony (Itálie, Francie, Španělsko) s propracovaným systémem silničních rekreačních okruhů pro cyklisty.

Oblast Křivoklátských okruhů vymezují silnice E48 a E50 a nejdelší trasy dovedou cyklisty až do okolí hradu Křivoklát. Vytipovaným hlavním výchozím bodem je Hostivice, lehce dosažitelná autem z hlavního města a současně dostupná s menším dojezdem i z konečné metra (trasa B – Zličín).

V Hostivici je vybudováno hlavní nástupní místo na většinu cyklotras, vybavené velkoplošnou mapou oblasti a popisem všech cyklistických tras včetně schránky s mapami "do kapsy" a v budoucnosti i se základním servisním vybavením, to vše doplněné o stojany pro jízdní kola. Současně zde je i hlavní "meeting point" pro cyklisty, kteří neradi jezdí na kole sami.

Romantická silnička na Křivoklátsku Hrad Křivoklát

Křivoklátské okruhy jsou určené cyklistům všech výkonnostních kategorií. Pro ty, kteří hledají vhodnou alternativu k jízdě na kole v terénu, zejména pak v období, kdy jsou na polních a lesních cestách zhoršené podmínky pro cyklistiku (bláto, kaluže, kluzký povrch...). Někdo rád na chvíli zamění jízdu v terénu za svižnou projížďku po pěkných a méně frekventovaných asfaltkách s dobrým povrchem, vedoucích krásnou přírodou Křivoklátska.

Zvláště trasy ocení ten, kdo si koupil silniční kolo a hledá kvalitní silnice v blízkosti Prahy, zasazené do atraktivní krajiny. Nebo ten, kdo hledá další rychle dostupné cyklotrasy v blízkosti centra, a to jak autem a s dobrými možnostmi parkování, tak s krátkým a nenáročným (5,5 km dlouhým) dojezdem z konečné metra B Zličín. Ideální mohou trasy být i pro rodiny se staršími dětmi, víkendové a rekreační jezdce stejně jako pro sportovní cyklisty.

Partnery projektu jsou i tři bezvadné hospody na trase: Pivovarská krčma v centru obce Chýně, Tyrolská hospůdka za Horním Bezděkovem a Keltovna Nižbor.

Více informací naleznete na www.krivoklatskeokruhy.cz.