Cyklisté mají na Litoměřicku novou stezku

"Nový úsek navazuje na polabskou stezku, která vede od Ústí a Sebuzína a měl by se připojit i na budovanou trasu Most-Doksy," uvedla starostka Libochovan Ivana Sklenářová. Pouze pokud chce cyklista pokračovat z Žernosek do Litoměřic, musí využít běžnou komunikaci. Obec vydala i mapku stezky a propagační leták. "I když tudy denně projedou tucty lidí na kolech, zatím se ještě všude nenaučili na to reagovat třeba hospodští. V některých hospodách třeba nevaří během dne teplá jídla, což by se mohlo do budoucna změnit," dodala starostka.

TRASA:

Libochovany - Tři kříže - Kamýk - Hlinná - Varhošť - Lbín - Mentaurov - Michalovice - Malíč - Velké Žernoseky

ZAJÍMAVOSTI:

zámek Libochovany, hrad Kamýk, rozhledna na Varhošti, kuželník v Michalovicích, Hlinná - chov koní, kostel a přívoz ve Velkých Žernosekách