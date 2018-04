Cyklisté drancují Orlické hory, tvrdí ochranáři

Z lesa je odpadkový koš



"Na konečné cyklobusů nemají turisté žádné zázemí, a tak za hromadné WC musí například posloužit les na Šerlichu. Stává se z něho i odpadkový koš. Orlické hory potřebují komplexní vybavení pro cykloturisty," uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou Jan Mocek.

Podle ochránců přírody by se na vrcholy hor nevydaly bez cyklobusů plné dvě třetiny současných návštěvníků. "Turistika a poznávání je u řady cyklistů až druhořadá, chtějí pouze sjíždět terény, podávat velké výkony," míní zoolog chráněné oblasti Josef Hájek.

Velký nápor cyklistů má podle ekologů dopad na erozi či narušování kořenových systémů, pro zvířata znamená neustálý hluk a neklid. Problémem jsou i střety s pěšími a odhozené odpadky. Ochránci přírody však na horách odmítají umístit koše a starat se o ně, podle nich by měli lidé sami svůj odpad z hor odnést.

Předsedkyně dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory Václava Domšová připouští, že zázemí pro turisty na horách chybí. "Zatím na to nemáme peníze. Jde o odpadkové koše, toalety, lavičky a odpočinková místa. Celkově mám ale z cyklobusů radost, povedlo se nám dostat do hor hodně lidí," řekla Domšová.



Z kopců se vrací prázdné



Podle ochranářů mají ale cyklobusy i výhody. "Jde o hromadnou dopravu, turisté si na ni už zvykli a nechávají auta pod horami, tím šetří ovzduší," podotýká Mocek.

Letos jezdily cyklobusy na deseti linkách tří dopravců. Horské obce na ně získaly z krajského grantu a příspěvků měst a obcí téměř 900 tisíc korun, kraj doplácí autobusovým firmám ztrátu z provozu do částky 28 korun na kilometr. Letos dosahuje průměrná tržba 9,20 na kilometr. Ztráta vzniká tím, že dolů jezdí cyklobusy většinou prázdné.

Na kole do cenné přírodní rezervace

Je to nejcennější přírodní území v Orlických horách, ale cyklisté jako by ani značku zákazu vjezdu do Bukačky neviděli. Během jediné hodiny v prosluněném sobotním dopoledni se tudy prožene aspoň padesát jezdců. Do národní přírodní rezervace se přitom smí jen pěšky. Podle ekologů je to totiž pravá klenotnice vzácných a ohrožených druhů rostlin.

"Kdo jede první, ten platí pokuty!" křičí cyklistka ze skupinky osmi jezdců, kteří zrovna vyrazili od Masarykovy chaty a právě minuli zákazovou značku na rezavém sloupku u vjezdu do Bukačky.





Prales Bukačka

Strážci nic nezmohou



Sami strážci přírody potvrzují, že s cyklisty nic nezmohou. "Ani si nepřejte slyšet ty nadávky od cyklistů, když jsem je upozorňoval na zákaz vjezdu. Stejně jedou dál," popisuje své zkušenosti botanik chráněné krajinné oblasti Orlické hory Josef Kučera.

Někteří z cyklistů jsou ohleduplní a dokonce poděkují, když se jim pěší turista uhne z cesty. Jiní jen lámou kilometry. Hřebenová cesta láká všechny, protože je pohodlná.

Cyklotrasa přitom Bukačkou nevede, cyklisty odklání značená trasa pod Masarykovou chatou směrem na Šerlišský mlýn. Při vjezdu do lesa na Šerlichu směrem na Bukačku je navíc zákaz vjezdu všem vozidlům.

"Cyklisté značku nerespektují. Správa chráněné krajinné oblasti s vlastníky lesa opravila poničenou cestu na Bukačku, ale poškozuje ji nadměrný provoz kol. Dochází i ke střetu cyklistů s pěšími turisty," říká vedoucí správy Jan Mocek.

Podle místních lidí je zákaz průjezdu Bukačkou zbytečný. "Vždyť tam vede cesta a naprostá většina lidí tamtudy bez nějakých následků pro přírodu projede, asi se ale najde pár jednotlivců, kteří jezdí mimo cesty. Já nejsem pro zákazy, podle mě je lepší ukázat lidem toto unikátní prostředí a vysvětlovat, že přírodu by měli chránit," míní senátorka Václava Domšová z Deštného v Orlických horách.

Bukačka je národní přírodní rezervací Území Bukačky asi kilometr vzdálené od Masarykovy chaty na Šerlichu vyhlásili za národní přírodní rezervaci už v roce 1957. Na rozloze 50,7 hektarů v nadmořské výšce od 910 do 1025 metrů se rozkládají lesní porosty a podmáčené louky se vzácnou květenou a hmyzem. Zdejší lesy jsou pozoruhodné tím, že jde o zbytek původního pralesa Orlických hor, ten zahrnuje asi deset hektarů. V přirozeném porostu smíšené bukosmrčiny rostou také kleny a jeřáby. Tuto rezervaci stejně jako ostatní lesní porosty v Orlických horách ničí imise, vítr a kůrovec, přirozenou obnovu lesa ztěžuje drsné klima i vysoké stavy spárkaté zvěře. Bukačku také nazývají "botanickou zahradou" Orlických hor, a to pro zdejší druhovou pestrost. Odborníci zde nalezli 294 druhů vyšších rostlin, z toho 23 chráněných. Roste tu například bledule jarní, prha arnika, oměj šalamounek, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá a další.