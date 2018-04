Cyklisté dostali novou stezku přes Posázaví

15:44 , aktualizováno 15:44

Cyklysté mají novou stezku přes Posázaví. "Chceme přilákat na Vysočinu co nejvíce lidí a toto je jedna z cest, jak využít turistický potenciál regionu," řekla místostarostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová. Posázavská cyklostezka číslo 19, která měří zhruba 240 kilometrů, vede od obce Lísek u Nového Města na Moravě až do Davle u Prahy. Většinou se po komunikacích druhé a třetí třídy snaží kopírovat údolí řeky Sázavy. Občas to ale podle místostarostky nebylo možné kvůli soukromým pozemkům.