Cyklisté do autobusů nesmí

Přitom by tak mohlo do zajímavých míst Zlínského kraje zavítat více turistů, kteří by zde mohli strávit i více času.

Místní dopravní společnosti k ní v nejbližší době nepřistoupí, třebaže zkušenosti například z Jizerských hor nebo ze Šumavy jsou pozitivní.

"Lidé, kteří přijedou třeba na týdenní dovolenou a chtějí ji strávit na kole, nemusí díky nám jezdit pořád jen po stejných trasách. My je za výhodnou cenu odvezeme třeba osmdesát kilometrů od místa jejich pobytu a oni se pak na kolech sami vracejí zpátky," vysvětluje řidič ČSAD Plzeň.

"K nám se tak podívají i kolaři, kteří většinu svého pobytu tráví jinde a normálně by sem nezavítali. Pochopitelně tady potom také utratí část svých peněz," libuje si obchodnice Pavlína Šíšová ze Železné Rudy.

První linka ze Zlína do Beskyd?

Příkladem českých kolegů se možná nechají inspirovat zástupci vsetínské ČSAD. "Už jsme o tom uvažovali, mohli bychom to vyzkoušet třeba na atraktivní trase Zlín - Velké Karlovice, ale určitě ne dřív než za rok," sdělil ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

"Technicky bychom ten problém řešili podobně jako na Šumavě, na zadní část autobusu stačí připevnit přepravní skříň pro kola. To ale znamená investici několika desítek tisíc korun, což je zatím problém," dodal Holubář.

Návratnost takové investice může ovšem být až překvapivě rychlá.

Invsetice se brzy vrátí

"Neproděláváme, přestože v turistické sezoně jezdí několik našich vybraných spojů jen za polovinu obvyklého jízdného. Díky tomu máme totiž vždycky plný autobus, který by jinak byl poloprázdný," řekl řidič ČSAD Plzeň.

Pavel Šupka z odboru regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti lituje, že podobnou možnost nenabízejí kolařům přijíždějícím do regionu také místní přepravní společnosti.

"Bylo by skvělé, kdyby něco takového existovalo. Každopádně to bereme jako impuls a místní ČSAD něco podobného navrhneme," domnívá se Šupka.

Vlaky vagony pro kola mají

V uherskohradišťské ČSAD nebyl včera k zastižení nikdo, kdo by mohl říct, zda společnost o podobné investici alespoň uvažuje. Pracovnice informační služby ale potvrdila, že tamní ČSAD neprovozuje žádný spoj, který by spolu s turisty přepravil i jejich kola. "Jestli chcete někam s kolem, tak jeďte vlakem," poradila žena.

České dráhy jsou k cyklistům vstřícnější. Například na trase Otrokovice - Břeclav jezdí denně šest spojů určených i pro přepravu kol.

"Zájem o tuto službu během posledních dvou týdnů enormně vzrostl. Například v neděli se dokonce někteří kolaři do vlaku bohužel nedostali," sdělila pracovnice informační služby staroměstské železniční stanice.