Cyklisté často nelegálně přejíždějí hranice

Turisté obvykle vjíždějí do Rakouska přes hraniční přechod Čížov - Hardegg, který leží v národním parku. Pak se však často rozhodnou, že se do Česka vrátí přes Drosendorf, sousedící s Šafovem. Tam však není přechod a přejetím hranice v tomto místě se lidé dopouštějí nedovoleného překročení hranice. "Obvykle jsou tyto případy řešeny pokutou nebo domluvou. Mnohým turistům se však již stalo, že svůj přestupek vysvětlovali v cyklistickém trikotu na některé rakouské policejní stanici. Jsou to zbytečné problémy," uvedla Bartoníková.



Policisté v souvislosti s těmito případy upozorňují, že turisté mohou do Rakouska cestovat pouze přes hraniční přechody. Údaje o nich získají například v informačním centru národního parku v Čížově na Znojemsku, řekl ředitel parku Tomáš Röthröckl.