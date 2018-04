Cyklisté budou mít další stezku

Cykloturistika a krásné prostředí hor oatří prostě k sobě. Ať už v italských Alpách nebo na Šumavě.

Navzdory odmítavému postoji dopravního inspektorátu, který nechce povolit značení připravované cyklostezky Egrensis propojující česko - německé pohraničí, se turisté patrně čtyřsetkilometrové trasy dočkají. Turistická komunikace propojí Bavorsko, Sasko a sever západních Čech. Zde povede od Broumova přes Slavkovský les do Krušných hor k Potůčkům. Po méně frekventovaných silnicích provede jezdce oblastmi, kde na ní naváží další sítě regionálních tras. Stezka má být podle plánů oficiálně otevřena dvacátého druhého července. Měla by tak být zažehnána mezinárodní ostuda, která hrozila za situace, kdy by na německém území byla trasa už vyznačena, zatímco v Čechách by cyklisté marně hledali cestu. "Přestože jsme dosud nezískali od dopravního inspektorátu povolení instalovat podél trasy značky, věříme, že značení se nakonec podél cest objeví. Od začátku července totiž začaly značení povolovat okresní úřady, a ty mohou využít výjimky udělované v podobných případech ministerstvem vnitra. O výjimku rozhodně požádáme," řekla Olga Zámostná ze sdružení Euregio Egrensis, které stezku připravuje. Zmíněný záměr podpořil česko - německý Fond budoucnosti a Evropská unie celkem více než šesti sty tisíci korunami.