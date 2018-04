Cyklisté a vinařské stezky? Už ani lok!

Stanislavu Gregůrkovi se nový silniční zákon vůbec nelíbí. Jako vášnivý cyklista se tento starosta Velehradu často vydává na výlet po cyklistických stezkách na Slovácku kolem vinařských sklípků.

"Sklípky teď budeme jen míjet. Při osvěžení přesedneme na limonádu," neskrývá rozpaky Gregůrek. Myslí si, že zákon hodil do jednoho pytle opilce se slušnými lidmi.

"Je to nesmysl. Takže když si chlapi po práci na poli sjedou na kole na jedno dvě piva, už jsou piráti silnic. A ještě dostanou pokutu do padesáti tisíc," stěžuje si Jan Pijáček z Vlčnova.

"Copak na cyklostezce po jednom pivě hned ohrožujeme dopravu?" ptá se Pijáček.

Obce na jihu Moravy přitom investovaly nemalé peníze do rozvoje cyklostezek, jejichž hlavním lákadlem jsou právě sklípky vinařů. Starosta Gregůrek by proto přivítal, kdyby zákon u cyklistů toleroval do půl promile alkoholu v krvi.



Policisté: Budeme tvrdí



Policisté o změně nulové tolerance k alkoholu nechtějí ani slyšet.

"Cyklista je rovněž účastník silničního provozu, platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče aut," tvrdí ředitel uherskohradišťského dopravního inspektorátu Josef Hnilička. V rukou má čerstvý důkaz. Cyklistu, který v úterý v Míkovicích sjel do příkopu a zranil se. V krvi měl 3,3 promile alkoholu. Podle nového zákona devětačtyřicetiletému muži hrozí až padesátitisícová pokuta a trestní stíhání, v nejhorším případě dva roky vězení.

S "měkčím" přístupem k cyklistům nesouhlasí ani mluvčí policejního prezidia Roman Skřepek. "Pokud pojede cyklista po cyklostezce, která je třeba spojená s cestou pro pěší, bude opilý a někoho srazí, tak ho klidně může taky zabít," míní.

Podle něj navíc policista nemá na výběr. "Pokud zjistí u cyklisty alkohol v krvi, tak to prostě musí nahlásit úřadu, ať chce nebo ne," vysvětluje Skřepek. Policisté prý proti cyklistům žádnou velkou akci nepřipravují. "Je to věcí územních útvarů. Je možné, že se v nějakých rekreačních oblastech na cyklisty zaměříme, ale celorepublikově nic takového nechystáme," dodává Skřepek.

Změny pro cyklisty * Přilba je povinná pro všechny, kterým nebylo osmnáct let.



* Vyšší pokuty za přestupky: cyklista může na místě dostat pokutu od 1000 do 2500 korun.



* Pokud policista zjistí, že cyklista pil před jízdou alkohol, hrozí mu trestní stíhání a až padesátitisícová pokuta ve správním řízení a v nejhorším případě dva roky vězení.

Přilba do osmnácti je povinná



Nulová tolerance k alkoholu není jedinou změnou pro cyklisty. Všichni, kteří vyrazí na kolo a ještě jim nebylo osmnáct let, musí mít na hlavě ochrannou přilbu.

Pokuty, které nyní cyklistům za přestupky hrozí, jsou také mnohem vyšší. Pokud tedy například vjede na kole do ulice se zákazem vjezdu a policisté ho přitom chytí, dostane pokutu 2500 korun. Když se odvolá, úřad mu může dát pokutu až pět tisíc.

Někteří cyklisté však změny na silnicích vítají. "Od nových pravidel jsem byl na kole docela hodně a cítím se bezpečněji. Je to hlavně proto, že řidiči jezdí pomaleji," tvrdí Jan Kašpar z Dobříše. Podle něj mají při pomalejší jízdě více času na to, aby se cyklistovi vyhnuli.

"Nestane se, že okolo vás někdo prosviští tak rychle, že vás pak vzduchová bublina odhodí do pangejtu," tvrdí Kašpar. Řidiči podle něj zapomínají na to, že pokud někoho na kole míjejí, mají dávat znamení blinkrem, i když třeba vůbec nezmění směr jízdy. "To dělá jen asi deset procent řidičů aut a ti to mají evidentně zažité už z dřívějška," dodává Kašpar.