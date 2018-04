Cyklista vydal pro ostatní mapu

Máchovo jezero - nejznámější české rekreační středisko.

"Ve Splavech provozuji ubytování. Spoustě lidí jsem dělal průvodce, ale poněvadž jich bylo stále více, kdo chtěl poradit, kam má jet a já to už nestíhal, řekl jsem si, že pro ně vydám mapu," vysvětlil Sobol. "Ta tady doposavad nebyla. Zájem o cyklistiku v kraji je, to ano, ale mapu vydat nikdo nechtěl. Nejdříve jsem to zkoušel přes úřady, to ovšem nikam nevedlo. Mapou se nikdo zabývat nechtěl. Tak jsem na ní začal dělat sám." Trasy určoval podle vlastních výletů. "Něco jsem se už tady najezdil. Trasy to jsou ale pouze doporučené, kdyby mi měl všechno schvalovat nějaký úřad, nikdy mapu nevydám. Téměř všechny jsem vedl mimo silniční provoz. Co nejvíce jsem mířil do lesa," poznamenal Sobol. "Hodně budou určitě lákat jízdy Ralskem. Prostor je sice hodně zrytý od působení armády, ale kdo nebude zbytečně sjíždět z cesty, zajezdí si perfektně." Tratě jsou určené všem kategoriím cyklistů. "Hlavně uspokojí rodiny s dětmi, na své si přijdou ale i ti více nároční. Vím, že cyklisté toho zvládnou hodně ujet, a tak jsem mapu protáhl až k Ještědskému hřebeni," podotknul Sobol. "Třeba takový sjezd z Ještědu, kdy jedete dvanáct kilometrů na brzdách a pak si to šlapete k Máchovu jezeru, to je něco nádherného. To se musí líbit všem." Sobol je rád, že cyklistů je rok od roku více. "Je jich hodně a pořád přibývají. Musíme se jim věnovat. Obce to ale, bohužel, zatím nechápou. Nemají o cyklisty zájem. Přitom pro ně znamenají poptávku po službách a tím pádem i příliv peněz."