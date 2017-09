Dveře auta, zpomalovací prahy, zatáčky. Kdy jde cyklistům o život

Každoročně se v Česku tisíce cyklistů zraní lehce, stovky těžce a desítky jich zemřou. Některé nehody přitom vypadají banálně a cyklisté mají tendenci tyto problémy přehlížet. Ale při jízdě na kole si musíte dávat pozor na auta, koleje i krajnice.

1. Dooring

Toto nebezpečí na vás číhá hlavně ve městech. A hrozí, když pojedete blízko zaparkovaných aut. Nemůžete totiž spoléhat na to, že každý řidič se před otevřením dveří podívá do zrcátka. Může vám tak zkřížit cestu. Pokud nezvládnete uhnout a v plné rychlosti narazíte do dveří, můžete se i zabít, jako se to stalo loni v Brně.

„Ideálně by měl cyklista jet od zaparkovaných aut na délku otevřených dveří, uvádí se, že takové minimum je 75 centimetrů,“ říká expert na cyklistiku Jiří Motýl.

V takovém případě budete hodně zasahovat do vozovky a měli byste brát ohled i na řidiče za vámi.

2. Jízda v kolejích

Občas se stane, že cyklista musí přejíždět koleje. Někdy ani nemá jinou možnost. Pád mu hrozí minimálně ze dvou důvodů. Pokud jsou kolejnice mokré nebo namrzlé a pak v případě, kdy mu do nich zapadne kolo.

„Kolo se pak zablokuje a drží se v kolejnici. Cyklista pak musí zabrzdit, kolo vyndat a pak teprve může pokračovat dál v jízdě. Ideální je kolejnici přejíždět v co nejkolmějším úhlu,“ upozorňuje Jiří Motýl.

3. Zpomalovací práh

Na první pohled se zdá téměř neškodný. Ale bývá nebezpečný. Záleží, jakou rychlostí cyklista jede. „Při rychlém průjezdu nad prahem kolo nadskočí a pak záleží na tom, jestli po dopadu zvládne udržet rovnováhu.“

Cyklista by proto měl dávat na zpomalovacím prahu pozor na svoji rychlost a přizpůsobit se. Občas se už najdou prahy, kde je ponechán průjezd pro cyklisty není třeba zpomalovat.

Ať už vás na silnici potká cokoli, jedno každopádně platí pořád. Časy cyklistů bez helem už jsou dávno pryč.

4. Odbočující auta

Typická situace. Vy chcete jet rovně a řidič, který zatáčí doprava, vám zkříží cestu. Lepší je proto vždy počítat s chybou druhých. Člověk za volantem se totiž může zapomenout podívat do zpětného zrcátka a rovnou odbočí.

„Když cyklista vidí, že vozidlo odbočuje vpravo, měl by buď počkat za odbočujícím vozidlem, nebo se snažit být před ním,“ radí Motýl. „Nebezpečný je ale také slepý úhel, kdy cyklista v určitém okamžiku není v zrcátku vidět.“

5. Jízda u krajnice

Cyklisté chtějí co nejméně překážet autům, a tak jezdí co nejvíc u kraje. Tady ale číhá hned několik nebezpečí. Krajnice mohou být nezpevněné, nacházejí se zde kanály, do kterých může kolo zapadnout, bývají tam střepy, výmoly, odpadky.

„Určitě je dobré držet si nějaký minimální odstup od krajnice, aby se člověk vyhnul těmto problémům. Navíc je pro řidiče více čitelný a nestane se, že cyklista náhle vybočí ze směru jízdy kvůli kanálu nebo výmolu,“ vysvětluje Jiří Motýl.

