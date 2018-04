Cyklista Dostál: Svět je za každou zatáčkou jiný

Představit si to umím, ale většinou to nedělám.Bicykl je jeden z posledních cestovatelských prostředků. Jste sám. Můžete se zastavit, kde chcete. Jet, kam chcete. Jste dost rychlý, abyste překonával potřebné vzdálenosti, ale dost pomalý, abyste všechno pozoroval jak chcete.Ta pozvolná změna prostředí. To nemůžete pozorovat ani v letadle, ani ve vlaku, ani v autě či autobuse. Dokonce i chůze na to není vhodná, při té je to příliš pomalé.S kolem cestovat a objevovat ještě jde, ale všechno ostatní je už jenom pouhá turistika. Vlastně celé cestovatelství je už většinou jenom turistika. A to jsem já při svých cestách zažít nechtěl.Jel jsem dlouhé dny například vyprahlými oblastmi Pákistánu. Jedete, jedete a pořád nic. Najednou jsem se blížil k Pandžábu a vše se začalo zelenat. Byla to sice pozvolná, ale úžasná změna. Byla to místa, kde se člověk mohl doslova napást! Při těchto změnách jsem zjistil, že svět je za každou zatáčkou jiný.Chtěl to asi osud, abych byl při svých cestách sám. Skutečně to není vždy jednoduché. Možná si někdo myslí, že jsem dobrodruh, ale já také mívám strach. Při své cestě kolem světa jsem v Brazílii, kde je dost nebezpečné jezdit na kole na silnicích plných řidičů, kteří chtějí být jako Fittipaldi či Senna, zažíval velké trápení: Pokračovat vůbec dál? Nezabije mne tady šílený řidič náklaďáku? Často jsem se dokonce budil v noci strachy.Je to jednoznačně dvojice Zikmund a Hanzelka. To jsou skutečně velcí cestovatelé. Jako sportovní vzor obdivuji Richarda Konkolského, který dokázal sám obeplout planetu.Každý normální člověk sní o cestách.Pokud s tím bude souhlasit rodina a budu mít dostatek peněz, tak bych chtěl na kole ještě projet například Patagonii, Kanadu, Aljašku, Rusko či Jihoafrickou republiku.