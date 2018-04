Cyklista bez helmy skončil na ARO

"Cyklista leží na oddělení ARO s vážným poraněním hlavy. Pokud by měl přilbu, tak by jeho stav nemusel být tak těžký," upozornila mluvčí liberecké nemocnice Alexandra Bednárková. Muže musel transportovat do nemocnice vrtulník.

Cyklista jel kolem přehrady Souš směrem na Tanvald. "Nezvládl projetí pravotočivou zatáčkou," popsala příčinu nehody mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

"Helmy jsou důležité a doporučujeme je i lidem, kteří je podle zákona nosit nemusí. Obzvláště horské cesty jsou plné nástrah," dodala mluvčí.

