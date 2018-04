Curych, nejdražší město světa. Žije se tu dobře, když na to máte

Jedinečný Marc Chagall

Curych určitě není nejkrásnější, nejstarší ani nejmalebnější a nemá přehršel vyhlášených turistických lákadel, ale atmosféra ve městě je mimořádně příjemná. Navíc byl vždycky velmi kosmopolitním městem, které přitahovalo cizince a emigranty, takže zde najdeme stopy Alberta Einsteina, Thomase Manna, Tristana Tzary či Vladimíra Iljiče Lenina.

Curych poskytl azyl také spoustě Čechů, o čemž svědčí i pamětní deska na kostele Fraumünster, na níž čeští emigranti děkují městu za to, že zde našli po roce 1968 nový domov.

A jsou to právě curyšské kostely, které patří k nejvyhledávanějším památkám ve městě. Ani ne tak kvůli obrovským, devět metrů velkým hodinám na věži kostela sv. Petra, ale především pro své jedinečné vitráže. V kostele Fraumünster, který pochází z 9. století, vytvořil vitráže se svým tradičním rukopisem slavný malíř Marc Chagall, vstup je zdarma. V sousedním kostele Grossmünster, na protějším břehu řeky Limmat, pak zase najdete moderní abstraktní vitráže z drahých kamenů z dílny Sigmara Polkeho. Tady také můžete vyšplhat na štíhlou věž a podívat se na město z výšky.

Město bez aut

Přestože je Curych největším městem Švýcarska, je to na evropské poměry celkem malé město s útulným centrem plným křivolakých romantických uliček, které jsou doslova obsypány hospůdkami s terasami, na nichž se od jara do podzimu scházejí místní obyvatelé na kávu, víno či jídlo.

Ve městě vládne neuvěřitelný klid, téměř celé centrum totiž funguje jako pěší zóna, ve které se jezdí pouze na kolech a v tramvajích. Ostatně spousta obyvatel Curychu ani auto nemá, neboť ho nepotřebuje.

Po Švýcarsku se dá jezdit dokonalou sítí vlaků, v samotném Curychu můžete chodit pěšky nebo jezdit tramvají. "Mnoho lidí už dobře ví, že život bez auta je daleko levnější. Nemusíte platit drahá parkovací místa, pojistky a další věci. A když náhodou na víkend auto potřebujete, tak si ho pronajmete, což vás přijde v konečném důsledku mnohem levněji, než když si každé tři roky kupujete nový vůz," vysvětluje místní úředník Michael Stocker.

Polovina obyvatel nemá auto, ideálním dopravním prostředkem je tu kolo.

Dobroty se prodraží

Čechům se ovšem návštěva Curychu docela prodraží, zvlášť když nechají doma své obligátní řízky. Tak třeba v Blue Money, v jedné z trendy restaurací v centru města, která se soustředí na módní thajskou kuchyni, zaplatíte za polévku tom yam 360 korun, papayový salát vyjde na 440 korun a tradiční curry na 950 korun. Za deci domácího švýcarského vína navíc zaplatíte 200 korun, takže i když se budete držet poněkud zkrátka, večeře pro jednoho vyjde na nějaké dva tisíce korun. A i když tu výborně vaří, není to žádný luxusní podnik.

Ostatně třeba v romantické a velmi oblíbené kavárně Schober dáte za cappuccino 125 korun a za caffe latte ještě o dvacet korun víc. A třeba koktejl v oblíbeném baru hotelu Widder, pyšnícím se obrovskou sbírkou whisky, přijde na 420 korun. Pokud si v tomto designovém hotelu zajdete i na večeři do restaurace s menu od proslulého šéfkuchaře Alexandre Krolla, připravte si alespoň pět tisíc na osobu.

Slavná plovárna na řece Limmat stále slouží zákazníkům. V centru města až na výjimky nejezdí auta, o dopravu se starají tramvaje.

Za kulturou (skoro) zdarma

Při cestě do Curychu se vyplatí pořídit si curyšskou kartu na dopravu, zvlášť když se chystáte k návštěvě muzeí a galerií. Můžete si koupit buď jednodenní za 420 korun, nebo třídenní za 840 korun. S kartou máte všechnu dopravu ve městě zdarma. Pro představu: jen jednosměrný lístek z letiště do centra města stojí 135 korun, jezdí se vlakem, cesta trvá deset minut, taxi by vyšlo na zhruba 1 000 korun, což je normální cena. S kartou však máte zdarma také vstup do většiny muzeí a galerií, kterých je v Curychu kolem padesáti.

Nejvýznamnější galerií ve městě je Kunsthaus (Dům umění) s prestižní sbírkou moderního umění (Marc Chagall, Max Ernst, Pablo Picasso, Salvador Dalí či van Gogh). Vstupné vyjde na 420 korun, s curyšskou kartou je ovšem vstup zdarma.

Večerní Curych

Výlet na horu

Může se hodit Pokud chcete hýřit, vyzkoušejte elegantní hotel Schweizerhof v centru naproti hlavnímu nádraží. Pochází z roku 1876 a webový portál cestovatelů Tripadvisor ho loni doporučil jako curyšskou volbu číslo jedna. Tomu ale odpovídají i ceny: 1lůžkový pokoj zde vyjde na 6 000 Kč, 2lůžkový na 8 000 Kč. V centru města ovšem seženete i levnější ubytování, zhruba od 3 tisíc za pokoj a noc. Více informací o ubytování na www.zuerich.com. Zpáteční letenky z Prahy se dají pořídit od 3 000 korun.

Co ještě v Curychu vyzkoušet? Určitě se projděte po slavné "nádražní" třídě Bahnhofstrasse, která je plná luxusních obchodů a patří k nejdražším ulicím světa.

Velmi hezký je výlet na 870 metrů vysokou curyšskou horu Uetliberg, kam jezdí z centra tramvaj, cesta trvá dvacet minut. Na vrcholu je oblíbená restaurace Oto Kulm s nádherným výhledem na město, kde se navíc k večeři pouštějí romantické filmy (od jara do podzimu tu téměř každý pátek a sobotu mají svatby). Před restaurací stojí vysoká moderní rozhledna, ze které si prohlédnete krajinu kolem Curychu.

Pokud vás lákají nákupy, vydejte se do západní části města, kde ze starého viaduktu z roku 1894 vybudovali moderní nákupní galerii plnou butiků s jídlem, designem a oblečením. Ale i zde se připravte na to, že sáhnete hluboko do kapsy. Tak třeba i v březnu tu prodávají čerstvé pravé hřiby, ale kilogram vás vyjde na 1 600 korun. A co vyhlášená švýcarská čokoláda? Jeden kus čokoládového lanýžku stojí 20 korun. No, ale to je už skoro stejně jako "obyčejné" české pralinky.