Curych: město bankéřů i kuřáků marihuany

Už od 19. století je dominantou centra Curychu nádraží, z něhož vyjíždějí přímé vlaky do všech koutů Evropy: superexpresy TGV do Francie, ICE do Německa, Pendolino do Itálie a po letech pauzy od letoška znovu i spoj bez přestupů do Prahy.

Jen klasické autobusové nádraží podle českého vzoru tu nehledejte. Hrstce mezinárodních linek stačí nenápadné parkoviště za hlavní vlakovou stanicí na Limmatstrasse. Švýcaři jezdí všude vlakem. Často i do hor.

Průsečík kultur

Se čtyřmi sty tisíci obyvateli největší, ale nikoli hlavní švýcarské město je také průsečíkem kultur. Sice projdete širší centrum za hodinu, přesto taková čtyřiadvacetihodinová zastávka nemusí být zbytečně dlouhá.

Stihnete tak třeba exkurzi do světa, v němž se snášejí nažehlení bankéři s pohodovou kulturou vyznavačů marihuany.

Místní milovníci drogy si ji mohou opatřit legálně. Nejnovější švýcarské zákony umožňují existenci hanfshopů s několika podmínkami: obejdou se bez reklamy, neprodají marihuanu cizinci ani zákazníkovi mladšímu 18 let. Domorodci pak s chutí a v klidu vykouří jointa třeba v parku u zemského muzea, na soutoku Limmatu a Sihlu.

Tady se v létě odehrávají pozoruhodná setkání: na zdejších lavičkách si totiž pánové v oblecích rádi přečtou své "Neue Zürcher mit" čili oblíbené dvojbalení šedivých seriózních novin s pestrobarevným bulvárním Blickem. ´

Štíty Alp

A co ještě vás tu čeká za překvapení? Až projdete z nádraží po Bahnhofstrasse k pobřežní promenádě, netěšte se, že spatříte Alpy. Ačkoli jsou jejich zasněžené štíty na dohled, usedlíci tvrdí, že nad Curyšským jezerem velehory vystoupí z mlžného oparu nanejvýš třikrát do roka.

Nemůžete se rozhodně spálit se zdejší kuchyní. Ať už se zakousnete u stánku na břehu Limmatu do lahůdkové bílé klobásy za šest franků nebo si objednáte za nejméně pětinásobek v některé z honosných restaurací v okolí Bahnhofstrasse züri-geschnätzlets - jemné telecí nudličky se žampiony ve smetanové omáčce.

A ty čokolády v Coopu naproti nádraží! Tolik regálů s tak bohatým výběrem čokolád jako v tomhle supermarketu sotva kde uvidíte na jednom místě...

Může se hodit Jak se tam dostat

Přímým nočním spacím vagonem po trase Praha (18.17) Tábor (19.41) - České Budějovice (20.32) - Curych (6.27). Zpět Curych (22.33) - České Budějovice (8.39) - Tábor (9.26) - Praha (10.51). Zpáteční jízdenka se prodává za cenu od 118 eur (asi 3500 korun). Noční autobusy Praha - Curych si účtují za cestu tam a zpět necelé 3000 korun, letenka s víkendovým noclehem stojí od 10 000 korun. Jak ušetřit

30 hoteliérů v Curychu poskytuje po celý rok 2003 zdarma nocleh a stravu dětem, které se ubytují s rodiči o víkendu. Kde hledat další informace

www.myswitzerland.com (turistický servis částečně v češtině)

www.zuerich.com (oficiální stránky města)

www.zvv.ch (curyšská hromadná doprava) ZAJÍMAVÁ MÍSTA



Grossmünster

GROSSMÜNSTER

Se svými dvěma zaoblenými věžemi nejnápadnější ze tří chrámů, jež tvoří panoráma města. Stojí na pravém břehu Limmatu, opačném než místní tepna Bahnhofstrasse. Kupole byly přistavěny teprve v 18. století, když se uvažovalo o zbourání chrámu, který zde vznikl o 500 roků dříve.











Lindenhof LINDENHOF

Tohle magické místo na nenápadné odbočce z lidnaté Bahnhofstrasse nesmíte minout. Z vršku plného lip a laviček nad Limmatem je parádní pohled na protější břeh s dvěma věžemi Grossmünsteru. Kromě vyhlídky tu můžete vstřebat i dějiny: v roce 1798 právě tady byla přijata švýcarská ústava. A už v roce 15 před Kristem zde Římané položili základní kámen města někdejší celnicí.

FRAUMÜNSTER

Tuhle kombinaci románského slohu a gotiky na náměstí Münsterhof proslavila malovaná okna Marka Chagalla, jež sem ovšem přibyla teprve v roce 1970: Kristovo, Jakubovo a Sionské. Je tady též památné místo českých emigrantů: na zemi před kostelem písemně děkují Švýcarsku za pomoc a přijetí po roce 1968.









Bahnhofstrasse

BAHNHOFSTRASSE

Možná nejslavnější nákupní třída Evropy, spojnice curyšského hlavního nádraží s přístavem Bürkliplatz na jezeře, je dlouhá 1400 metrů. Jezdí tudy modrobílé tramvaje s dřevěnými sedačkami a pomaličku se "prozvánějí" skrz davy lidí.





St. Peter Kirche

ST. PETER KIRCHE

V Curychu sice nemají pražský orloj, přesto se pyšní hodinářskou raritou. Na půl cesty mezi vyhlídkou Lindenhof a Fraumünsterem se tyčí věž nejstaršího městského kostela s největším ciferníkem Evropy: v průměru měří 8,7 metru. A když vystoupáte 157 schodů, čeká na vás podstatně luxusnější výhled ve srovnání s "přízemním" Lindenhofem.



Uetliberg UETLIBERG

Na západním okraji města můžete podniknout výšlap na kopec, pod nímž se rozprostírá Curych jako na dlani. Zajímavější cesta nahoru vede lesem od konečné stanice tramvaje číslo 13 Albisgütli (jede od nádraží). Trasa pro výstup je značená, ztratit byste se tu rozhodně neměli. Ale chce to pevné boty. Dojet tam lze i bez výšlapu vlakem linky S10 do stanice Uetliberg.