Curych je nejdražším městem světa, nejlevněji se žije v Asii

Posun Curychu na špici žebříčku, kam se dostal poprvé za poslední dvě desetiletí, průzkum připisuje přinejmenším částečně silnému franku.

Do průzkumu, který se zveřejňuje dvakrát ročně, je zahrnuto celkem 131 měst. Analyzují se ceny zboží a služeb jako jsou základní potraviny, doprava, pohonné hmoty, soukromé školy či pomocnice v domácnosti, aby se stanovila "skóre" každého města. Jako základ se využívá New York se stanoveným skóre 100. Ceny nemovitostí se v úvahu nebraly.

Curych a Tokio dosáhly skóre 170 a 166, což znamená, že Curych je v životních nákladech o 70 procent a Tokio o 66 procent dražší než New York. O třetí místo se dělí Ženeva a japonská oblast Ósaka-Kóbe. Celkově se o prvních deset příček rovnoměrně podělila evropská, australská a asijská města, například Oslo, Paříž, Frankfurt nad Mohanem, Sydney, Melbourne a Singapur.

Do první desítky se nedostalo žádné ze severoamerických měst. New York se propadl o 11 příček a nyní se dělí o 47. místo spolu s Chicagem a o jednu příčku výš je Los Angeles. Londýn je spolu s Bruselem, Wellingtonem a Adelaide na 17. příčce.

O Praze nebo jiném z českých měst se studie nezmiňuje, stejně jako o slovenských městech.

Deset nejdražších měst světa Pořadí Město, země Skóre 1. Curych, Švýcarsko 170 2. Tokio Japonsko 166 3. Ženeva, Švýcarsko 157 4. Ósaka-Kóbe, Japonsko 157 5. Oslo, Norsko 156 6. Paříž, Francie 150 7. Sydney, Austrálie 147 8. Melbourne, Austrálie 145 9. Singapur, Singapur 142 10. Frankfurt, Německo 137

Jak napsal list The Wall Street Journal, drahota japonských měst je dlouhodobě známá. Například nyní je v Tokiu benzin o 71 procent dražší než v New Yorku. Ale vzestup cen australských měst a Singapuru je novým fenoménem. Ještě před deseti lety byl Singapur o dvě procenta levnější než New York. Nyní je o 42 procent dražší.

Tyto změny jsou ještě dramatičtější v Austrálii. Sydney bylo před desetiletím o 25 procent levnější pro život než New York, dnes je o 47 procent dražší a sedmé nejdražší na světě. Také v tomto případě sehrálo svou úlohu loňské značné posílení australského dolaru, uvedl redaktor studie Jon Copestake.

Nejlevněji se žije v Asii

Asie je ovšem zároveň domovinou nejlevnějších míst k životu na světě, zvláště pak v jižní části kontinentu. Pákistánské Karáčí je na poslední příčce ze 131 porovnávaných měst se skóre 46. V poslední desítce jsou také indická Bombaj a Dillí, nepálské Káthmándú a bangladéšská Dháka.