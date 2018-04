Čtyřiadvacet vánočních zastavení na Betlémské cestě Třeští

Podnět k vánočnímu stavění jesliček prý dal v roce 1223 sv. František z Assisi, v samotné Třešti má stavění betlémů více jak dvousetletou tradici. Zprvu šlo o papírové betlémy, které ve druhé polovině 19. století nahradily bukolické, pečlivě modelované krajinky z pařezů, mechů a jiných přírodnin, zabydlené dřevěnými figurkami. V největších betlémech byste napočítali až 500 figurek a dosahují délky až sedmi metrů.

Betlémská cesta Třeští

Renesanční zámek v Třešti slouží jako hotel a konferenční centrum.

To je toho, řeknete si, betlémy přece staví doma kdekdo. Jenže v Třešti na Vysočině dodnes dovedou betlémy nejenom vyřezávat, ale také si je umí patřičně užít. Obcházení betlémů v třešťských domácnostech zkrátka patří k zavedeným vánočním tradicím a místní svá každoročně obnovovaná díla rádi ukazují každému, kdo je na ně zvědavý.

Pro třešťské betlémy jsou typické stupňovité, pečlivě modelované krajinky z pařezů, mechů a jiných přírodnin.

Betlémská cesta, jak se výstavě betlémů v domácím prostředí říká, probíhá od soboty 26. prosince do úterý 2. února nejen v třešťských domácnostech, ale také v kostele sv. Kateřiny Sienské, v Zámeckém hotelu, ve firmě Podzimek a synové či ve stálé expozici betlémů v Schumpeterově domě v budově Turistického informačního centra.

Shodně s Betlémskou cestou, tedy až do úterý 2. února, si tu můžete prohlédnout výstavu Vánoce z křišťálu. Plánek Betlémské cesty s aktuálními čtyřiadvaceti zastávkami získáte v Turistickém informačním centru anebo si jej můžete stáhnout z webových stránek města Třešť.

Žebráci v muzeu a betlémy v Praze

V každém betlémě přitahuje pozornost zejména scénka narození s malým Ježíškem.

Jsou pro vás Vánoce jsou dobou soucitu, obdarovávání a tiché nostalgie? Pak vám udělá radost druhá výstava v Schumpeterově domě, v pobočce Muzea Vysočiny, z dějin špitálů, chudobinců a domova důchodců v Třešti. Výstava Žebrání zakázáno, která se zabývá aktuálními tématy sociální péče a dějinami pomoci nejchudším, potřebným a starým lidem potrvá rovněž do 2. února.

A pokud to do Třeště máte trochu z ruky a naopak do Prahy blízko, zajděte se podívat na výstavu třešťských ručně vyřezávaných betlémů do Jindřišské věže. Také tady budou betlémy k vidění do úterý 2. února a vstupenka vám navíc umožní prohlídku celé věže.

Tipy z okolí: hudba, betlémy, pohádky a polévka v Telči

Na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči se o silvestrovské půlnoci bude rozdávat tradiční polévka.

Jezdíte rádi na letní festival Prázdniny v Telči? Pak by vás mohlo zajímat, že koncem roku na něj navazují hudební Vánoční prázdniny v Telči, spojené s tradičním hokejovým utkáním mezi mužstvy organizátorů festivalu a herců divadla Sklep.

Letos sice jeho konání není docela jisté, všechno záleží na tom, zda na Silvestra bude led na novém stadionu, ale koncerty v zámecké konírně v areálu telčského zámku se budou konat určitě. Festival tradičně zahájí českobudějovická skupina Nezmaři, v dalších dnech pak uslyšíte skupiny Epy de Mye, Žalmana a spol. a Jarret.

Kromě toho si v telčské pobočce Muzea Vysočiny můžete prohlédnout výstavu betlémů a vánočních pohlednic; končí už ve čtvrtek 31. prosince. Celoročně je otevřený Telčský dům, pohádková expozice o historii a pověstech z města a jeho okolí. A pokud snad plánujete Silvestra v Telči, nezapomeňte, že o půlnoci se na náměstí Zachariáše z Hradce bude rozdávat tradiční silvestrovská polévka!