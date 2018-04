Čtyři zoologické zahrady letos slaví velká výročí

Zoo Praha zahajuje 85. sezonu...

Do celosvětového povědomí se pražská zoo zapsala díky vracení koní Převalského do Mongolska.

...a zahajuje ji opravdu ve velkém stylu. O Velikonocích tu slavnostně odhalili v zatáčce nad hlavním vchodem bustu zakladatele zoo prof. Jiřího Jandy, oblíbený zpěvák Miroslav Žbirka se stal kmotrem mláděte mravenečníka velkého a novinkou je i unikátní výrobna papíru ze sloního trusu, nápad, který pražská zoo převzala ze Šrí Lanky.

Těšte se na slůňata, protože v pražské zoo nyní žije šest slonic, z nichž tři jsou březí.

Co vás kromě pavilonů, expozic, restaurací, spousty atrakcí pro děti, vláčku a lanovky v pražské zoo čeká? Například lev Jamvan a lvice Suchi a Ginni, čistokrevní lvi indičtí, kteří do Prahy přicestovali přímo ze své vlasti, z indického státu Gudžarát. Mezi nejpopulárnější zvířecí osobnosti v zoo nadále patří hrabáči kapští, tedy samička Kvída, samec Draco a jejich synek Kito. Můžete vyšplhat na rozhlednu Obora a také si užít pravidelně opakované akce Happy Mondays, kdy zoo každé pondělí kromě července a srpna nabízí zvýhodněné vstupné určitým skupinám návštěvníků.

90 let zoologické zahrady v Plzni

Plzeňská zoologická zahrada slaví narozeniny několika druhů – záleží na tom, jestli výročí odpočítáte od roku 1926, kdy vznikla první malá zoo v Plzni-Doudlevcích, anebo rok 1963, kdy se první exotická zvířata usídlila v dnešním areálu na Lochotíně. V roce 2013 tak zoo slavila padesáté narozeniny, letos dokonce devadesáté. Hlavní oslava se odehraje v sobotu 3. září.

Tohle zvíře potkáte jedině v plzeňské zoo, která je propojená s botanickou zahradou a Dinoparkem.

Co byste o plzeňské zoo měli vědět? Například to, že jako jediná v Česku je propojená s botanickou zahradou a Dinoparkem, že je členěná podle zoogeografických oblastí a většinu expozic doprovází flóra, typická pro dané prostředí. Mezi novinky patří prohlídkový okruh věnovaný životu pod zemí, umístěný v bývalém německém krytu generálního štábu protiletecké obrany z roku 1941. Součástí zoo je také africká restaurace Kiboko a statek Lüftnerka. Děti tu uvidí všechno to, kvůli čemu před časem vůbec nemusely chodit do zoo – slepice, kachny, husy, krůty, ovce, kozy, krávy, koně, králíky i prasata, zemědělské stroje a nářadí i zařízení kovárny, truhlárny a dalších dílen.

70. výročí Zoo Dvůr Králové

Do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové se první návštěvníci podívali 9. května 1946 – a téměř na den přesně, v neděli 8. května, tu chystají velkolepé oslavy sedmdesátin. Zoo k té příležitosti ve spolupráci s Českou poštou vydala unikátní emisi vlastních známek s pětadvaceti populárními druhy zdejších zvířat. Speciální edici koupíte přímo v zoo.

Ve Lvím safari ve Dvoře Králové se můžete projet mezi smečkou lvů.

Asi víte, že v královédvorské zoo si budete připadat jako v Africe. Mají tu nejrozsáhlejší kolekci afrických zvířat v Evropě a největší stádo žiraf chovaných mimo Afriku, v Africkém safari se můžete projíždět mezi stády zeber a antilop a ve Lvím safari, jediném ve střední a východní Evropě, dokonce mezi volně se pohybující smečkou lvů.

Letos se můžete těšit na spoustu novinek. Po dlouhých letech se do zahrady opět vrátí hroši, v zoo vyroste nová vesnička se třemi desítkami domků a chýší znázorňující typický život a architekturu západní Afriky a na ubytované návštěvníky budou kromě hotelu a bungalovů čekat nové luxusní stany, jejichž vzorem byly stany ze skutečných afrických safari. Léto ve Dvoře Králové pak vyvrcholí koncem července africkým festivalem pod širým nebem.

Zoo Olomouc slaví šedesátiny

Šedesáté výročí od slavnostního otevření 3. června 1956 letos slaví Zoologická zahrada v Olomouci. Změnila se k nepoznání; zatímco před šedesáti lety se tu lidem představil jelen, srnec, vlk, dikobraz, deset mývalů, několik lišek, různé druhy ptáků a údajně i černý kozel, v dnešní zoo s rozlohou 42,5 hektarů žijí téměř dva tisíce zvířat bezmála čtyř set druhů. V areálu můžete vystoupat na 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž a postupně tu vzniká první safari na Moravě.