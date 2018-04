Čtyři údolí: značkové zboží pro náročné

Místní specialitou jsou kilometry neupravovaného terénu, mezi nejznámější pak patří legendární sjezdovka Mont Fort tyčící se do výšky 3330 metrů nad mořem. Při pohledu dolů se nejednomu lyžaři zatočí hlava: příkrá stěna s ohromnými muldami, mezi nimiž s menšími i většími úspěchy kličkují lyžaři.

A pak jsou tady pusté neupravené svahy hory Mont Gelé či adrenalinová jízda z Greppon Blanc do místa zvaného Prapero.

Heliskiing

Čtyři údolí však jsou také místem, kde je možné si vyzkoušet, jak chutná opravdová volnost.

Tady se můžete nechat spolu s lyžařským instruktorem vyvézt helikoptérou do hor a odtud se dolů do údolí spustit čerstvým prašanem. Heliski však není levná záležitost: za let se platí necelé tři tisíce, k tomu je nutné připočíst povinný poplatek za instruktora. Oblíbeným cílem je hora Pigne d'Arolla (3796 metrů), létá se však i jinam.

Lyžaři upřednostňující upravované široké tratě se tady nudit určitě nebudou. Čtyři údolí se totiž mohou pochlubit sjezdovkou Piste de l'Ours, kde se jezdí závody světového poháru. Široká, členitá, prostě taková, aby odpovídala dnešnímu carvingovému jezdci. A podobných tratí, i když ne tak dokonalých, jsou tady desítky.

Krok za krokem po Čtyřech údolích

Oblast tvoří čtyři propojená lyžařská centra: Verbier, La Tzoumaz, Nandaz a Veysonnaz. Překonat na lyžích nejdelší vzdálenost mezi středisky v La Tzoumaz do Les Collons a zpět se za jeden den téměř nedá.

MONT FORT

Jedna z nejnáročnějších sjezdovek. Z terasy lanovky na vrcholu je krásný výhled: vpředu, vzadu - všude jsou samé hory. Tato terasa je také posledním místem, kde se ještě můžete otočit. Pokud to neučiníte, zbývá vám jen namasírovat si svaly a vrhnout se dolů. Pak už vás čekají jen metrové muldy a pořádná "makačka". Ti opravdu zdatní mohou sjet volným terénem až do stanice Tortin, ale je to tisíc výškových metrů náročného terénu.

RACLETTE

Je to zdejší specialita. Pod přístrojem připomínajícím žehličku se nahřeje kulatý bochník alpského sýra. Pak se seškrabuje nožem a podává se s bramborami vařenými ve slupce. Nechybí ani nakládaná okurka, cibulka a samozřejmě vynikající zdejší víno.

TORTIN

O každém, kdo sem dojede na lyžích, můžete mít vysoké mínění. Ať začínal na Mont Fortu nebo na vrcholku Chassoure, má za sebou pár set výškových metrů ve volném terénu. Proto hranolky v restauraci na Tortinu (2050 metrů) přijdou vhod! Ti méně odvážní se sem dostanou kabinkou.

LES MASSES

Nad tímto střediskem se tyčí několik příjemných svahů. Jde vesměs o červené (středně těžké) a modré (lehké) sjezdovky. Není zvláštností, když zde potkáte českého tatínka s právě začínajícím mladým lyžařem. Jedinou výjimkou je trať z Etherolly, jež je určena pro náročné.

PISTE DE L'OURS

Je to jedna z nejkrásnějších sjezdovek ve Švýcarsku. Vyplatí se na ni vypravit hned po ránu, kdy ještě zůstává krásně upravená a nerozježděná. Trať je to široká a členitá, jako byste sjížděli po medvědích tlapách. Snad proto se jí říká medvědí (l'ours). Na této sjezdovce se jezdí závody Světového poháru.

VEYSONNAZ

S lyžařským průmyslem střediska ostře kontrastuje starobylé městečko s kamennými domy a kostelem uprostřed. Však také ubytování pro turisty vyrostlo až o něco výš, mimo tuto oázu. Z hlavní silnice se nabízí krásný pohled na kanton Wallis. Jako na dlani můžete mít město Sion v údolí a večer třeba i osvětlenou sjezdovku v Crans Montaně.

MŮŽE SE HODIT JAK SE TAM DOSTAT

Z Prahy je to asi 900 km. Jede se po dálnici na Rozvadov, přes Amberk na Norimberk, Heilbronn, Karlsruhe do Basileje, přes Bern na Martigny a Sion. KOLIK TO STOJÍ

oblast Čtyři údolí

dospělí: 52 CHF/den, 306 CHF/6 dní

děti: 41 CHF/den, 214 CHF Další informace najdete na:



