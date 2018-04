Čtyři tipy na výlety pro milovníky módy, pohádek a divadelních kostýmů

Na podzim vám takové tipy rozhodně přijdou vhod, zejména když budete přemýšlet, co podniknout za sychravých víkendů. Na výstavách si na své si přijdou malí i velcí; dětem se budou líbit pohádky a interaktivní hrátky, dospělým zase profesionální práce, látky, střihy i nápady. A možná navíc získáte inspiraci pro vlastní tvorbu!

Výlet první: do Prahy na Barrandov!

Herce v pohádce Sedmero krkavců oblékala kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková.

Víte, že soubory nábytku, kostýmů a rekvizit v barrandovských filmových studiích patří k největším svého druhu v Evropě? A že přímo v historické budově filmových ateliérů na pražském Barrandově, v prostoru nazvaném Filmpoint, najdete od června 2015 zajímavou expozici, kde si prohlédnete kostýmy z filmů Amadeus, Tři oříšky pro Popelku a letošní novinky režisérky Alice Nellis, pohádky Sedmero krkavců? Zároveň se tu seznámíte s historií ateliérů i aktuálními projekty, na děti čekají interaktivní prvky, soutěže a hry.

Na pražském Barrandově si kromě Tří oříšků pro Popelku a pohádky Sedmero krkavců připomenete také slavný film Amadeus.

Za zmínku stojí, že autorem kostýmů k z Formanova Amadea a oblíbených Vorlíčkových Tří oříšků pro Popelku byl kostýmní výtvarník Theodor Pištěk, herce v pohádce Sedmero krkavců oblékala kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková. Na výstavě kromě originálních kostýmů a rekvizit uvidíte také fotografie, dobové novinové články i vzpomínky účastníků natáčení.

Filmpoint je otevřený o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 120 Kč, pro děti, studenty a seniory 100 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 300 Kč.

Operní diva a slavná moderní návrhářka v Obecním domě

První velkou rolí Jarmily Novotné byla Mařenka z Prodané nevěsty, s níž v pouhých sedmnácti letech debutovala v Národním divadle.

Obecní dům je jednou z nejznámějších secesních staveb v Praze; stojí na náměstí Republiky v těsném sousedství Prašné brány. Až do začátku ledna 2016 hostí výstavu originálních operních kostýmů Jarmily Novotné, jedné z největších pěveckých hvězd 20. století. Šest kostýmů do Prahy přicestovalo z archivu Metropolitní opery v New Yorku, kde Novotná řadu let působila.

V pražském Obecním domě jsou až do konce prosince roku 2017 k vidění šaty a oděvní doplňky módní návrhářky Blanky Matragi.

Ještě déle, až do konce prosince roku 2017, jsou v bývalých kulečníkových a karetních hernách k vidění šaty a oděvní doplňky slavné módní návrhářky Blanky Matragi. Výstavy můžete navštívit každý den od 10.0 do 19.00 hodin. Plné vstupné pro jednu osobu stojí 260 Kč, pro studenty a seniory 155 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 550 Kč. Děti do 10 let v doprovodu rodičů platí pouze symbolickou 1 Kč. Vstupné je možné kombinovat s prohlídkou Obecního domu a výstavou Secese – Vitální umění 1900, která končí 31. prosince.

Kostýmy na zámku Duchcov

Nejméně času máte na prohlídku výstavy operních a baletních kostýmů na zámku Duchcov. Kostýmy, které připomínají divadelní tradici 18. a 19. století, kdy zámek patřil Valdštejnům, zapůjčilo Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Naposled je můžete vidět ve středu 28. října; základní vstupné podle zvolené trasy stojí 60 nebo 80 Kč, zámek i Knížecí zahrada jsou otevřené od 10.00 do 16.00 hodin a poslední prohlídka začíná již v 15.00 hodin.