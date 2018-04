Čtyři tipy na podzimní výlety za dýněmi, dýňovými dobrotami a hrátkami

Dýně v Botanické zahradě a další výstavy

V pražské Botanické zahradě v Troji se na podzim můžete procházet mezi stovkami dýní.

V ornamentální zahradě, nejstarší části Botanické zahrady v Praze 7 – Troji, se až do neděle 25. října můžete procházet mezi stovkami dýní. K vidění jich tu je na čtyřicet druhů rozmanitých tvarů i barev, od maličkých dýniček až po 25kilové obry. Hledáte tip na príma akci s dětmi? Pokud sem přijdete až na konec výstavy, o víkendu 24. a 25. října od 13.00 do 16.00 hodin, na podzimní dýňové hrátky, můžete z dýní a dalších přírodnin vytvářet nejrůznější panáčky, strašidla a zvířata – záleží jen na naší zručnosti a fantazii.

Na podzimních dýňových hrátkách v Botanické zahradě v Praze se z dýní vyrábějí hlavně strašidla a zvířata.

Nástroje, které se vám při tvoření budou hodit, si můžete přinést s sebou, naopak dýni si za pár korun koupíte přímo na místě. Za vstupné dospělí zaplatí 85 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory stojí 45 Kč, senioři nad 70 let zaplatí 10 Kč a rodinné vstupné vás vyjde na 215 Kč.

Dýňovou výstavu a oslavu sklizně si až do konce října užijete také ve Statenicích, v prodejní zahradě Černý Vůl.

Dýňový svět na Vysočině

Statek u Pipků na Vysočině se vždy na podzim promění v Dýňový svět, kde na děti čeká například dýňové bludiště

Statek u Pipků na Havlíčkobrodsku je běžná rodinná farma, která se ovšem každý rok na podzim až do Dušiček proměňuje v magický a hravý Dýňový svět. Na rozlehlé zahradě se objeví dýňové pyramidy, bludiště, hrad z balíků slámy a další atrakce pro děti, dospělí obdivují dýňové dekorace s pestrou směsí barev a tvarů, ve stájích a stodolách najdete obří dýňový trh a dýňové občerstvení, na půdu se mohou děti chodit bát do strašidelné komnaty s halloweenskými dýněmi.

Kromě dýní Pipkovi pěstují a prodávají obilniny, chovají ovce a nabízejí i vlastní med. Dýňový svět je otevřený každý den až do neděle 1. listopadu 2015, ve všedních dnech od 14.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 18.00 hodin. Vstupné pro dospělé stojí 50 Kč, pro děti 30 Kč.

Dýňová farma v Bykoši

Majitelé Dýňové farmě v Bykoši nabízejí rozmanité druhy jedlých dýní, ale také plody na okrasu domů a oken, kukuřičné bludiště a dýňové laskominy.

Dýně, to je hravost barev a tvarů přírody pro veselejší život, říkají majitelé Dýňové farmy v Bykoši na Berounsku. Nenabízí jen rozmanité druhy jedlých dýní, ale také plody na okrasu domů a oken, kukuřičné bludiště a dýňové laskominy. Během podzimních víkendů (a po telefonické domluvě i ve všedních dnech) tu ochutnáte třeba dýňovou polévku, něco z grilu, dýňové koláče či svařené víno s ovocem. Zároveň si můžete koupit česnek, řepu, bylinky anebo dýňový džem, na pohlazení od dětí čeká kozel a králíci.