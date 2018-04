Čtyři tipy na nejlepší lyžování za hranicemi s Německem

Může se hodit Jak se tam dostat

Je nutné přejet hraniční přechod v Železné Rudě. Hned za hranicemi se odbočuje vpravo, odkud vás cesta po pár kilometrech zavede až do sedla pod sjezdovky. Kolik to stojí

Dospělí zaplatí za jednodenní permanentku 25 eur, děti od 6 do 16 let a senioři nad 60 let to mají za 19 eur. Šestidenní permanentka přijde na 116 eur (děti 77).

Parkoviště pod lanovkami je zdarma.

Občerstvit se můžete dole u vleků i nahoře na kopci.

Informace pro sáňkaře: Jedna jízda nahoru 3,50. Půjčovné sáněk 5 eur. Další informace www.arber.de (stránky jsou i v češtině)