Čtyři tipy na muzea s netradičními expozicemi

Cukr a líh v Dobrovických muzeích

Město Dobrovice se nachází asi sedm kilometrů od Mladé Boleslavi. Žije v něm necelých 3 500 obyvatel a na první pohled se ničím neodlišuje od jiných městeček České republiky. Na ten druhý ale objevíte v jeho centru jeden z nejstarších řepných cukrovarů na světě a vůbec nejstarší, který sídlí v původních budovách. Cukrovar založil roku 1831 Karl Anselm Thurn-Taxis a od té doby nevynechala výroba jedinou řepnou kampaň.

Během řepné kampaně můžete navštívit samotný závod dobrovického cukrovaru

Zajímavé dějiny výroby cukru vedly k tomu, že v Dobrovici vznikla Dobrovická muzea – Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice spojila své síly a nabízí návštěvníkům tři prohlídkové okruhy, které je možné vzájemně kombinovat. Uvidíte například formy na cukrové homole, raznice na bridž kostky, cukrovou kostku o hraně jeden metr i největší exponát muzea parní cukrovarskou lokomotivu.

V sezóně, tedy během řepné kampaně, se můžete také vydat na exkurzi přímo do výroby cukrovaru i lihovaru. Prohlídka všech tří okruhů trvá 110 minut a vyjde vás na 150 korun. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. V případě exkurze, na níž si vyhraďte 90 minut, je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově

O agentuře Dobrý den, která sbírá v Česku nejrůznější více či méně bizarní rekordy, už slyšel snad každý. Méně známé je ale Muzeum rekordů a kuriozit, v němž si zaevidované rekordy české i světové můžete na vlastní oči prohlédnout. Těšit se můžete na čtyřmetrového plyšového medvídka, nejmenší zlatou klícku v Česku, největší repliku historického objektu slepenou ze špejlí i obří péřovou bundu.

Součástí expozic Muzea rekordů a kuriozit je i celodřevěné kolo

V expozici Zlaté české ručičky, která je od muzea vzdálená asi pět minut chůze, uvidíte kytary, housle, vázy i obrazy slepené ze sirek Tomášem Kordou. Další zajímavostí je i Mona Lisa vytvořená ze zrnek rýže nebo největší obraz nakreslený pastelkami. Pelhřimovské muzeum je otevřené každý den od 9 do 17 hodin a vstupné pro dospělého stojí 120 korun. Zhlédnout kuriozity mohou i cyklisté a pejskaři.



Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích

Vznik nejstaršího českého "smradlavého sýra" a jeho historii poznáte v novém Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích, 30 kilometrů od Olomouce. Samotné muzeum bylo poprvé otevřeno v roce 1994, letos v červnu se ale přestěhovalo do větších prostor, v nichž si můžete prohlédnout expozice k výrobě Olomouckých tvarůžků i jejich dějinám.

Mezi exponáty, které jsou zčásti zapůjčené z Vlastivědného muzea v Olomouci, naleznete například 120 let staré formy, díky nimž byla tvarůžkárna schopná vyrobit až 9 000 tvarůžků za směnu. Prohlídku muzea zakončíte v podnikové prodejně, kde si budete tento tvarohový sýr pikantní chuti a nezaměnitelné vůně moci zakoupit. Muzeum Olomouckých tvarůžků je otevřeno denně od 9 do 17:30 hodin a vstupné vás vyjde na 50 korun.

Muzeum zločinu GALÉRKA v Ochozi u Nasavrk

Nedaleko Chrudimi můžete navštívit nejmladší muzeum Pardubicka GALÉRKA, zaměřující se na temnou stránku lidského bytí - na zločince i muže a ženy zákona, kteří se jim snaží překazit plány. Kromě figurín, ztvárňujících jednotlivé slavné zločince v jejich přirozeném prostředí, si zde můžete přečíst jejich osobní příběhy i příběhy slavných detektivů, poslechnout si hudbu ze známých detektivních příběhů a dokonce některé detektivky zhlédnout.

Muzeum zločinu tlumočí nejen příběhy kriminálníků, ale i těch, kteří jim byli na stopě

V expozici se seznámíte s rytířem Toulovcem, Babinským, Jánošíkem, Nikolou Šuhajem i zločinci současnosti Kajínkem a ženou z Chrudimi, která na začátku 90. let unesla malého Tadeáška. Za dějinami kriminalistiky se můžete vydat celoročně od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Za vstup zaplatíte 50 korun pro dospělého nebo 100 korun za rodinu.