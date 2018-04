Čtyři tipy kam v Praze vyrazit za moderním uměním

Čeká nás dalších pár měsíců, kdy místo do přírody můžeme vyrazit do tepla za kulturou. A proč ne třeba do galerie moderního umění. V Praze se jich nachází hned několik a každá může návštěvníkům nabídnout nevšední zážitek.

Centrum moderního umění DOX

Asi nejznámější pražskou galerií s moderním uměním je Centrum moderního umění DOX v Holešovicích. Název DOX je odvozen z řeckého slova doxa, které znamená názor nebo přesvědčení. A proto i výstavy, které se zde konají, se často vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám a mívají přesah do dalších oblastí jako je psychologie, filosofie, historie, nebo třeba politologie.

Na střeše Centra DOX přistála vzducholoď Gulliver.

Prostory galerie vznikly přestavbou bývalé továrny. Pro návštěvníky je zde k dispozici kromě výstavních prostor i kavárna, knihovna a designový obchod. Aktuálně se návštěvníci Centra DOX mohou vydat na výstavu s názvem HAVEL. Ta bude otevřena až do poloviny února roku 2017 a nabízí pohled na okamžiky v životě dramatika, politika, prezidenta a občana Václava Havla. Nejdiskutovanější „atrakcí“, o které se v současnosti nejvíce mluví, je vzducholoď Gulliver, která „přistála“ na střeše Centra a její slavnostní otevření proběhne 11. 12. 2016. Vzducholoď je nejenom nepřehlédnutelná, ale má za cíl rozvíjet témata výstav v DOXu a zároveň podpořit setkávání současného umění a literatury. Navíc se jedná o ukázku jedinečné architektury inspirované unikátností vzducholodí z počátku 20. století.

DOX je návštěvníkům otevřen denně, mimo úterý, kdy je Centrum pro veřejnost zavřeno. Dospělí zaplatí za vstup 180 korun, a studenti či důchodci 90 korun. Výhodné je i rodinné vstupné za 300 korun.

Veletržní palác

Budova Veletržního paláce byla ve své době jednou z největších funkcionalistických staveb na světě.

V souvislosti s moderním uměním nesmíme zapomenout zmínit Veletržní palác. Ten je nejenom sídlem Národní galerie v Praze, ale zároveň se jedná o jednu z největších pražských funkcionalistických staveb. V ulici Dukelských hrdinů, kde se palác nachází, tak tuto stavbu nemůžete přehlédnout. V paláci je vystaven soubor českého i zahraničního moderního a současného umění s více než dvěma tisíci uměleckými díly. Naleznete zde díla od velkých mistrů se zvučnými jmény, jako je například Pablo Picasso, George Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh nebo Gustav Klimt.

Z aktuálních výstav si jistě nenechte ujít poslední možnost navštívit legendární Slovanskou epopej od významného českého malíře Alfonse Muchy. Výstava je zpřístupněna pouze do konce roku 2016.

Galerie má otevřeno denně kromě pondělí. Základní vstupné do stálých expozic vyjde na 300 korun, snížené vstupné je možné zakoupit za 150 korun. Pro děti do 18 let a studenty je navíc vstup zdarma!

Galerie Rudolfinum

Budova Galerie Rudolfinum je ukázkou novorenesanční architektury.

Na náměstí Jana Palacha se nachází krásná novorenesanční budova Rudolfina. Zde sídlí galerie a Česká filharmonie. Galerie Rudolfinum nemá vlastní umělecké sbírky, ale díky tomu ji můžete navštěvovat pravidelně a pokaždé zhlédnete jinou výstavu. V polovině prosince začíná v galerii výstava s názvem JUERGEN TELLER: ENJOY YOUR LIFE! Jedná se o výstavu fotografií jednoho z nejžádanějších fotografů současnosti Juergena Tellera, který se proslavil především svými fotografiemi kapely Nirvana. Cena vstupného bude ještě upřesněna.

Muzeum Kampa

V bývalých prostorech Sovových mlýnů na pražské Kampě, se nachází další z pražských galerií moderního umění. Muzeum Kampa pečuje o rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století Františka Kupky a Otto Guttfreunda. Zároveň jsou zde pořádány četné krátkodobé výstavy. V současné době můžete navštívit výstavu „Jiří Valenta a mysterium uměleckého znovuzrození“, výstavu děl Jiřího Istlera, nebo kolektivní výstavu umělců Boštíka, Koláře, Mouchy a Zeithammla.

Bývalé Sovovy mlýny se v roce 2003 přeměnily na Muzeum Kampa.

Muzeum má otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Vstupné na jednotlivé výstavy se pohybuje kolem 100 korun za dospělou osobu. Pokud si však chcete prohlédnout všechny aktuální výstavy, doporučujeme zakoupit si vstupenku do celého muzea za 240 korun, respektive 120 za snížené vstupné.