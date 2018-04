Čtyři podzimní tipy, kam se vypravit za stromy, květinami a hříčkami

Pokud jste o svátku stromů ještě neslyšeli, vězte, že poprvé se v českých zemích slavil již před více než sto lety, a to roku 1906. Podobně jako v Polsku a na Slovensku se i u nás Den stromů slaví 20. října – nejenom proto, že právě na podzim jsou nejkrásnější, ale také kvůli tomu, že je to vhodný čas pro sázení nových stromků.

Slavnost stromů v Jičíně

Na tradiční podzimní Slavnost stromů se vypravte v sobotu 17. října do Jičína, do Valdštejnské lodžie. Velkoryse navržený barokní areál, k němuž vás z města dovede téměř dva kilometry dlouhá čtyřřadá lipová alej, dal postavit podle italského vzoru vévoda Albrecht z Valdštejna.

Pozornost přitahují zejména arkády s velkolepou terasou, ale součástí komplexu je i dvůr s hospodářskými budovami a rozsáhlý park Libosad s grottou. Čeká oslava světa stromů, stromodílny, stromová slavnost, pohádky a koncert, to celé s doprovodem pohádkových stromových bytostí. Pokud se alejí budete vracet zpět do města, nezapomeňte si přibalit plavky – cesta vede přímo kolem jičínského aquaparku!

Den stromů na Toulcově dvoře

Děti a rodiče z Prahy a okolí znají Toulcův dvůr jako centrum ekologické výchovy s farmou a rozlehlým areálem, kde se dají objevovat spousty přírodních zajímavostí. Jednou z řady podzimních akcí je Den stromů, na který jste zváni ve středu 21. října.

Dopoledne bude Toulcův dvůr patřit školákům, odpoledne všem. Děti se tu seznámí s uměním řezbářů, s pomocí různých nástrojů si vyzkouší jejich práci a pod dohledem zkušenějších se zkusí „poprat“ se špalíčkem dřeva, kouskem kůry či překližky, aby z toho vznikla drobnost, kterou si odnesou domů. Na vlastní oči také uvidíte výrobu dřevěných loutek a skutečných houslí, vyrobíte si drobnost z ořechové skořápky, dřevěné strašidlo, ozdobu z lýka, skřítka pro štěstí nebo strom z drátku a korálků či z kartonu. Otevřeno je až do 18.00 hodin, vstupenka stojí 80 Kč, nevyrábějící dospělý doprovod zaplatí 20 Kč.

Příběhy stromů v Praze

Až do konce prosince nabízí Národní zemědělské muzeum v Praze poznávací a zážitkovou výstavu Les – příběhy stromů a lidí. Spíš než o výstavu však jde o napínavou a hravou pouť za dávnou duší lesa, za příběhy stromů, zvířat a lidí, kteří se o lesy starají. Na své si přijdou zejména rodiny s dětmi; malí návštěvníci poznají lesní bytosti, zaposlouchají se do zvuků i hudby, světlušky je provedou labyrintem stromového kmenu.

Příběhy obyvatel lesa se dají sledovat v různých zákoutích a hnízdech, uprostřed kmene i z výšky. Nezapomeňte ani na interaktivní venkovní expozici O stromech a o lese, kterou společně s malou muzejní farmou najdete na muzejním dvoře. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin. Základní vstupné stojí 110 Kč, děti od 6 do 15 let, studenti a senioři zaplatí

70 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 220 Kč.

Podvečer na květinovém zámku Nebílovy

Málokde se rostlinné motivy ve výzdobě noblesních interiérů uplatnily v takové míře jako na barokním zámku v Nebílovech. Unikátní nástěnné a nástropní malby jsou dílem pražského malíře Antonína Tuvory, který v Nebílovech vytvořil skutečný zázrak. Obdiv vyvolává zejména taneční sál s iluzivní malbou tropické krajiny s fantastickými městy, antickými zříceninami a exotickými ptáky.

Rostlinné motivy najdete i na obrazech, na intarziích nábytku, na grafických listech, na porcelánu a dokonce i na benátských lustrech. Květinový zámek nenabízí jen běžné prohlídky, ale také výstavy, gastronomické akce nebo koncerty – například v neděli 18. října se do Nebílov můžete vypravit na Podvečer hudby a poezie. Začíná v 17.00 hodin, základní vstupné stojí 140 Kč, snížené 100 Kč, a místem konání je právě onen tolik obdivovaný taneční sál.