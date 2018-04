Čtyři parádní cyklostezky kousek od hranic. Projeli jsme je za vás

Traisental-Radweg

Poloha: Dolní Rakousy, Rakousko

Charakter: středně náročná – po úvodních rovinatých kilometrech přijdou kopce!

Začátek: Traismauer poblíž Krems a. d. Donau (přípoj na Dunajskou cyklostezku)

Cíl: Mariazell

Délka: 111 km

Čas: 2 dny

Informace: www.traisentalradweg.at

Cyklostezka údolím řeky Traisen v Dolním Rakousku vás na 111 kilometrech protáhne dvěma zcela odlišnými typy krajin, od placatého zemědělského Podunají po řádně kopcovité a lesnaté prostředí východních výběžků Alp.

Jako jedna z mála dálkových cyklostezek se často jezdí proti proudu. Jde totiž o vhodnou odbočku z páteřní Dunajské stezky (Donau Radweg) a pro mnohé je důležitým cílem také její koncový bod – největší rakouské poutní místo Mariazell.

Prvních pár kilometrů poté, co zahnete z Dunajské stezky na Traisen-Radweg (odbočka je v Traismaueru asi 15 km za Kremsem/Křemží), se toho moc nezmění, pojedete plochou zemědělskou krajinou pokrytou poli a místy též vinicemi.

Osvěžující zastávkou je Sankt Pölten, metropole Dolních Rakous a současně město, které je po všech stránkách "Fahrradfreundlich", tedy k cyklistům přívětivé. Projeďte si historické centrum s nádhernými barokními paláci a kostely i radikálně moderní úřednickou čtvrť Regierungsviertel.

Za Sankt Pöltenem nenáročná pohoda brzy skončí a cyklostezka začne nabírat nadmořské metry. Odměnou je přívětivější krajina, objevují se lesy a otevírají se vyhlídky. Kulturním a stavebním klenotem je starobylý klášter Lilienfeld, již stulený ve strmém údolí mezi vysokými kopci. Z Traismaueru je to sem 50 kilometrů.

Na Dunajské stezce u Schlögenu Nábřeží Dunaje v Kremsu (Křemži)

Skutečná zkouška na vás ale čeká až za městysem Sankt Aegyd. Musíte totiž překonat sedlo Gscheid ve výšce 970 metrů, asfalt se tu zvedá sklonem místy až 15 procent. Pak budete mít v cestě sice ještě jeden dílčí výšlap, jinak je ale zbytek trasy do Mariazellu už pohodlný.

Mariazell sám stojí za důkladnější prohlídku, nejvýznamnější památkou je slavná mariánská bazilika. Město leží na úzkokolejné železnici ze Sankt Pöltenu, kterou můžete využít pro dopravu zpět. Pokud byste si chtěli nějaký ten výškový metr ulehčit, tak se dá samozřejmě celý okruh absolvovat i v opačném směru.

Mariazell

Grenzlandweg

Poloha: Horní Rakousy, Rakousko

Charakter: náročná trasa s řadou stoupání, po asfaltu

Začátek: Niederranna (Nová Pec)

Cíl: Arbesbach (České Velenice)

Délka: 194 km

Čas: 3 dny

Informace: www.radfahren.at



Jak napovídá její název, cyklotrasa Grenzlandweg (Pohraniční cesta) vede pohraničím, konkrétně v blízkosti hranice mezi Jihočeským krajem a Horními Rakousy. Můžete ji pojmout buď jako odbočku z Dunajské stezky (v tom případě vás ale na prvních kilometrech nemine několik úporných stoupání), nebo se na stezku napojit z české strany hranice. V druhém případě je nejlepším východištěm Nová Pec u vodní nádrže Lipno, kdy přejedete hranici u Zadní Zvonkové a v Ulrichsbergu jste na cyklotrase. To jest v podhůří rakouské části Šumavy, nečekejte tedy žádné odpočinkové roviny. Cyklotrasa se vlní východním směrem přes devatero vrchů a údolí, kopce s dvousetmetrovým převýšením nejsou výjimkou.

Krajina kolem trasy zvaná Mühlviertel (Mlýnská čtvrť) je monotónně krásná – typický "Hügelland", tedy členitá vrchovina s rozházenými samotami a malými osadami, pečlivě obhospodařovanými loukami a menšími lesy.

Nezapomeňte se hned zpočátku podívat do kláštera Schlägl, k zastavení vybízí malebné náměstí v Bad Leonfeldenu. V blízkosti hraničního přechodu Waidhaus/Dolní Dvořiště můžete zhlédnout staré viadukty bývalé "koňky".

Krajina v okolí dvojměstí Aigen-Schlägl

O kus dál, v Leopoldschlagu, dělá cyklotrasa svému jménu zvláštní čest, vede totiž těsně podle hranice. Když hraniční říčku Malši na chvíli přejedete do Čech a dorazíte až do zničené obce Cetviny/Zettwing, možná si zase po delší době připomenete, co že to znamenala železná opona.

Za Leopoldschlagem musíte vystoupat až do obce Sandl na vrcholové planině Freiwaldu/ Novohradských hor. Dál se cyklotrasa odklání do rakouského vnitrozemí a vede do cílové obce Arbesbach. Míříte-li zpět do Čech, je snadné z Karlstiftu sledovat horní tok říčky Laisnitz/Lužnice. Přivede vás do rovinatější krajiny kolem dvojměstí Gmünd/České Velenice, odkud máte vlakové spojení do různých stran.

Grünes Dach Radweg

Poloha: česko-bavorské pohraničí

Charakter: náročnější trasa, místy po lesních cestách

Začátek: Bayerisch Eisenstein

Cíl: Domažlice

Délka: 150 km

Čas: 2–3 dny

Informace: www.fahrradreisen.de



Grünes Dach, v překladu Zelená střecha, je souhrnný název pro několik na sebe navazujících cyklotras v bavorsko-českém pohraničí. Grünes Dach Radweg vede celá po bavorském území, ale jen málokde se od české hranice vzdálí víc než na 10 kilometrů – z českého území se na ni proto můžete připojit na mnoha místech.

Jižní část "Zelené střechy" je krajinně nejmalebnější a zároveň nejpestřejší, neboť vede jak bavorskou částí částí Šumavy, tak hezkou sníženinou kolem Chamu. Doporučujeme nastoupit na trasu u hraničního nádraží Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein, kam se snadno dopravíte vlakem.

Hned na začátku vás čeká největší stoupání na trase, musíte totiž překonat sedlo Brennes (1 030 m) pod Velkým Javorem. Cyklotrasa tu vede po lesních cestách, méně se ale nadřete po silnici, stačí v Bayerich Eisensteinu sledovat silniční značení. Za Brennesem zatáčí Grünes Dach opět do lesů, tentokrát ale doporučujeme zůstat na cyklostezce. Vede totiž stále s kopce kolem nádherného Malého javorského jezera (Kleiner Arbersee). Za Lamem stezka prochází již rozšířeným údolím říčky Bílé Řezné (Weisser Regen) mezi lesnatými kopci Bavorského lesa, ale víc se krajina otevře až u města Cham.

Malé javorské jezero (Kleiner Arbersee)

Za Chamem se terén zase začne trochu zvedat, po pravé ruce vidíte mohutný zalesněný masiv Čerchova (1 042 m), již za českou hranicí. Zpět do Čech se lze vrátit relativně snadno, pokud za vesnicí Schönthal opustíte "Zelenou střechu" a odbočíte na přípojnou cyklostezku Schwarzachtel Radweg. Ta vás vede k přehradě Perlsee u městečka Waldmünchen. Osvěžení ve vodě tu přijde vhod, protože za českou hranicí budete ještě muset překonat hřeben Českého lesa.

Stoupání do Capartic (740 m) sice na první pohled demoralizuje, neboť asfalt mířící zdánlivě k nebi je tu rovný jako pravítko, ale ve skutečnosti je kopec mnohem snazší než ten úvodní ze Železné Rudy. Od hotelu Výhledy už pak snadno sjedete na vlak do Domažlic.

Elbe Radweg

Poloha: Německo, Sasko

Charakter: snadná trasa, vhodná i pro děti

Začátek: Děčín

Cíl: Meissen (Míšeň)

Délka: 90 km

Čas: 2 dny

Informace: www.elberadweg.de

Labská cyklostezka (Elbe Radweg) patří mezi oblíbené evropské dálkové cyklostezky. Teoreticky sice sleduje celý tok Labe včetně českého horního toku, ale pokud si chcete užít kvalitu, musíte na německé území. Německý úsek Labské cyklostezky měří 860 kilometrů a můžete se na něj bez obav vydat i s dětmi. Až na krátké výjimky pojedete po bezpečném pruhu asfaltu nebo šotoliny určeném pouze pro cyklisty a převýšení je zanedbatelné.

Jako víkendový výlet nabízíme necelých sto kilometrů cykloputování podél Labe hned za českými hranicemi. Vyrazte z Děčína a sledujte cyklotrasu na levém toku Labe – po deseti kilometrech vjedete za obcí Dolní Žleb na německou půdu. Projíždíte hlubokým údolím, které zde Labe vyhloubilo mezi pískovcovými nánosy druhohorního moře, bezesporu krajinně nejhezčí úsek celého toku Labe.

Kromě pitoreskních skalních věží si určitě všimnete i dvou výrazných stolových hor nad vámi. Königstein na levém břehu korunuje obří pevnost a protilehlý majestátní Lilienstein s kolmými skalními stěnami pak uvidíte hned ze tří stran – Labe ho totiž obtáčí mohutným zakleslým meandrem.

Údolí Labe u Drážďan Cykloznačení na Labské cyklostezce

U Pirny se tok řeky uklidňuje, skály mizí a údolí se rozevírá. Ještě před Drážďanami vidíte po pravé ruce přímo u vody zámek Pillnitz. Do centra města odtud chybí asi 10 kilometrů, historické jádro leží na levém břehu. Drážďany (Dresden) sice nemají tak perfektní infrastrukturu pro cyklisty jako jiná německá města – těch kostek a příčných přejezdů! – ale aspoň ke Zwingeru a Frauenkirche byste zajet měli. Pokud s sebou máte děti, tak vaše ratolesti pravděpodobně zaujme Muzeum Karla Maye v Radebeulu na konci drážďanské aglomerace. Do Míšně (Meissen), proslulé porcelánovou tradicí již od roku 1708, pak už zbývá jen asi 15 kilometrů.

Pevnost Königstein nad údolím Labe

Zpět se z Míšně snadno dopravíte i s bicykly přímou linkou S-Bahnu, která vede přes Drážďany až na hraniční stanici Schöna. Odtud "dorazíte" posledních pár kilometrů do Děčína zase na kole.