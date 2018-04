Čtyři festivaly židovské kultury v synagogách a židovských čtvrtích

Můžete začít pomalu balit a chystat se na cesty, protože již ve čtvrtek 9. července v Boskovicích začíná 23. ročník unikátního festivalu pro židovskou čtvrť. Akce, která se proslavila nejen kvalitní nekomerční kulturní mozaikou, ale především poklidnou atmosférou a dobrým zázemím, které si užívají i rodiny s malými dětmi, potrvá až do neděle 12. července.

Festival pro Židovské město Boskovice

Boskovický festival od svého počátku v roce 1993 směřoval k záchraně jedinečné urbanistické památky města - židovské čtvrti, které hrozila úplná likvidace. Opravené fasády a dlažby, rekonstruovaná synagoga, pamětní desky, naučná stezka nebo zvláštní expozice věnovaná židovské čtvrti, kterou zřídilo Muzeum Boskovicka, prozrazují, že během třiadvaceti let se skutečně leccos změnilo.

Jednotlivé akce na boskovickém festivalu probíhají v celém městě, například v areálu zdejšího hradu.

Co se nezměnilo je samotný festival a jeho přátelská atmosféra. Koncerty, výstavy, divadelní představení, filmy či autorská čtení neprobíhají jen v židovské čtvrti, ale v celém městě. Letošní ročník nabídne koncerty v amfiteátru letního kina, jazzovou scénu v zámeckém skleníku, další hudební scénu za muzeem, odpolední divadla v areálu Boskovického hradu a ve farské zahradě, výstavy, promítání v kině Panorama i v amfiteátru, komornější koncerty v synagoze, nonstop DJs scénu na palouku před hradem a další překvapení.

Během festivalu bývá přístupný židovský hřbitov a můžete se také s průvodcem projít boskovickou židovskou čtvrtí.

Židovské město, kde to žije

Židovská čtvrť v Třebíči, zapsaná společně s židovským hřbitovem a románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se každé léto na tři dny vrací do nostalgické atmosféry dvacátých a třicátých let 20. století.

Od pátku 17. do neděle 19. července zaplní uličky, náměstí a zákoutí Oživeného židovského města nejrůznější kratochvíle; hraje tu klezmer, tančí se, řemeslníci nabízejí své zboží a vy můžete ochutnávat třeba židovské rohlíčky rugelach a další cukroví dle původních receptů, košer sušenky či víno. Navíc se můžete podívat na kus řeči k Bauerům, do tradiční židovské domácnosti v domě Seligmanna Bauera, anebo do rituální lázně – mikve ze 17. století; její prohlídky nabízí Hotel Joseph 1699.

Festival židovské kultury Šamajim

Ve stejném městě a na stejném místě, jen o osm dní později, v pondělí 27. července, začíná Šamajim, dvanáctý ročník festivalu židovské kultury. Během jednotlivých večerů se v Zadní synagoze odehrávají koncerty, přednášky, taneční vystoupení a další představení, vstupné na většinu večerních programů stojí 80 Kč.

Romantická židovská čtvrť v Třebíči je společně s židovským hřbitovem a románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa zapsaná mezi památky UNESCO.

Během dnů jste zváni na prohlídky Zadní synagogy, židovské domácnosti a řeznictví s košer vínem a košer nápojem pro děti; vstupenky stojí 110 Kč pro dospělé a 60 Kč pro děti. V programu nechybí ani oblíbené snoubení chutí a vůní židovské kuchyně a košer vín (vstupné 100 Kč) a také putování za minulostí židovské čtvrti s průvodkyní; vydat se na ně můžete v pátek 31. července ve 13.00 hodin anebo v sobotu 1. srpna v 10.30 hodin, vstupné vyjde na 90 Kč a v ceně je lahodná košer sušenka z pekárny Mamacoffee.

Dny židovské kultury v Mikulově

Z někdejší židovské čtvrti v Mikulově se sice zachoval jen zlomek, ale její historický odkaz připomínají Dny židovské kultury; probíhají od pátku 25. do neděle 27. září. Taneční a hudební vystoupení a výstavy doprovází ochutnávky židovské kuchyně a také zpřístupněné památky v čele se synagogou, rituální lázní a impozantním hřbitovem. Nejzajímavějšími místy někdejšího mikulovského ghetta vás provede naučná stezka.