Čtvrtý adventní víkend: zážitky a inspirace těsně před Vánocemi

Tahle velkolepá akce, kde na vlastní oči uvidíte téměř kompletní světovou biatlonovou reprezentaci, vypukne již v pátek 16. prosince a ve Vysočina Areně se zdrží tři dny. Co myslíte, přijede i letos do Nového Města na Moravě více než sto tisíc lidí? Druhou sportovní akcí, která se odehraje těsně před Vánocemi, je Christmas Night Run, poslední z letošní série nočních běhů. Běží se nádherně vyzdobenými ulicemi vánoční Prahy v sobotu 17. prosince.

Andělé v Úštěku

Na Adventní trh v broumovském klášteře se můžete vypravit v neděli 18. prosince.

Jednou z nejoriginálnějších adventních akcí je Úštěcký advent aneb Vánoce jako od Lady. Letos se odehraje v sobotu 17. prosince v historickém centru Úštěku a jeho vyvrcholením bude jako každý rok hromadný let andělů z kostelní věže. Abyste originální andělské představení nezmeškali, vězte, že andělé poletí třikrát, a to přibližně v 11, 14 a 17 hodin. O další zábavu se postará velké dobové vánoční tržiště, celodenní program na hlavní scéně, andělé na chůdách a pěvecké sbory s koledami. Pokud máte spíše než andělíčky rádi čerty, můžete se těšit, jak se do jarmarečního programu zaplete místní Muzeum čertů! A pro vás, kteří do Úštěku pojedete od Litoměřic, máme ještě jeden tip: cestou se můžete zastavit na zámku v Ploskovicích, v jehož vestibulu je až do neděle 18. prosince k vidění každoroční vánoční výstava.

Výstavy, trhy a jarmarky

V době Třebechovických betlémských trhů je otevřené slavné muzeum betlémů.

Ještě vám chybí pár dárků pro přátele a příbuzné? Nejlepším řešením je navštívit některý z adventních trhů – a poslední víkend před Vánocemi je opravdu z čeho vybírat. Tak například v Třebechovicích pod Orebem chystají na sobotu 17. prosince Třebechovické betlémské trhy, akci s atmosférou staročeských Vánoc. Celý den navíc bude otevřené slavné Třebechovické muzeum betlémů.

V neděli 18. prosince se na náměstí v Karlštejně chystá Karlštejnský královský advent, ve stejný den se můžete vypravit také na Adventní trh v broumovském klášteře. Odehrává se na nádvoří a v klášterní zahradě a kromě výrobků lidových řemesel a bohatého občerstvení tu můžete koupit vánoční stromky, maso, sýry, medy nebo čerstvé pečivo.

Na zámku v Ploskovicích je až do neděle 18. prosince k vidění každoroční vánoční výstava.

Děti si u středověkého písařského stolku zkusí pomocí inkoustu, brku a razítek vyrobit vánoční pohlednici, a kdo má chuť, ten se může zdržet až do večera, kdy v 19 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha začne adventní koncert.

Živé betlémy a vánoční mše

Neklamným znamením, že Vánoce přešlapují za dveřmi, jsou živé betlémy a Rybova Česká mše vánoční. Na nádvoří zámku v Telči se můžete vypravit celý víkend, komponovaný program s folklorními soubory a živým betlémem bude probíhat po oba dny, tedy 17. a 18. prosince. K průvodu tří králů, který bude putovat k živému betlému, se můžete v neděli 18. prosince připojit ve Veltrusech.

První průvod vyrazí ve 14.30 od Holandského selského domu nedaleko Všestud, druhý se za Jezulátkem vydá v 15 hodin od hlavní brány zámku Veltrusy. V betlému vedle Josefa a Marie s Ježíškem nebudou chybět živá zvířátka včetně oslíka a velblouda.

Portál Kudy z nudy nachystal na poslední adventní víkend spoustu inspirativních výletů.

Ve stejný den se na živý betlém a adventní trh můžete zajet podívat také do České Skalice, a konečně 18. prosince také v Horšovském Týně vyvrcholí celodenní vánoční trhy podvečerním betlémským představením na náměstí Republiky; začíná se v 17 hodin. A kam na Rybovku? Třeba v pátek 16. prosince od 18 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě (vstupenky seženete v předprodeji v Městském divadle v Mostě) anebo v sobotu 17. prosince od 17 hodin do kostela Nejsvětější Trojice v Hospitalu Kuks.