Čtrnáct včelích a mravenčích výletů: stezky, včelíny a kuriozity

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Využijte letní dny k výletům za drobnými nenápadnými pomocníky, o kterých často ani nevíme. S portálem Kudy z nudy se podíváte do lesů plných mravenišť, do skutečných i hodně zvětšených úlů, kde se můžete vžít do role pilných včelek, do včelařských muzeí a jednoho úžasného včelína.