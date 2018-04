ČSA získaly povolení k letům do Spojených států

9:43 , aktualizováno 9:43

České aerolinie získaly od amerických a kanadských úřadů všechna povolení potřebná pro zajištění svých dnešních pravidelných linek do Spojených států a Kanady. Uvedla to Marcela Pokorná z ČSA. Pokud nedojde k nepředvídaným událostem, budou dnes aerolinie provozovat linku ČSA OK 050 s pravidelným odletem z Prahy na newyorské letiště JFK ve 12:35 místního času, linku ČSA OK 051 s pravidelným odletem z letiště JFK do Prahy v 17:45 místního času, linku ČSA OK 102 s pravidelným odletem z Prahy do Toronta ve 13:00 místního času a linku ČSA OK 103 s pravidelným odletem v 17:25 místního času z Toronta do Prahy.