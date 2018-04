ČSA LÉTAJÍ DO VILNIUSU

ČSA rozšířily síť svých leteckých spojů o litevský Vilnius. Staly se tak desátou zahraniční leteckou společností operující v Litvě. Spoje Praha - Vilnius a Vilnius - Praha létají pětkrát týdně, let trvá něco přes dvě hodiny. ČSA považuje Vilnius za další krok k obsazení linek přepravujících cestující směrem do bývalého SSSR, což je z pohledu letecké dopravy velmi dynamicky rostoucí trh. Nyní České aerolinie létají do 61 míst v osmatřiceti zemích světa.