Crans-Montana: to jsou lyže, ale i dobré víno

Slunné dny zde neochladí ani závan studeného větru z ledovce Plaine-Morte. Když špatné počasí přichází ze severozápadu, dostaneme největší nadílku sněhu z celých Alp," říká Alain Gollut, majitel hotelu v nedalekém městečku Anzére. V Crans-Montaně si připadáte jako mezi obry. Ze sjezdovek se totiž díváte na několik čtyřtisícovek, a pokud se rozhodnete je spočítat, dojdete k číslu dvanáct. Mezi těmito velikány, tyčícími se nad údolím řeky Rhôny, nechybí ani Mont Blanc.

Ti šťastnější mohou v dáli zahlédnout i Matterhorn. Lyžařská oblast Crans-Montany se skládá ze čtyř vesniček: Crans, Montana, Violettes a Aminona, ležících ve výšce 1500 metrů nad mořem. Odtud mohou lyžaři vystoupat až do tří tisíc metrů, kterým kraluje desetikilometrový běžecký okruh na ledovci Plaine-Morte. V Crans-Montaně převládají středně těžké sjezdovky - těch je na osmdesát kilometrů - a jsou vždy velmi dobře upravené. Středisko se bude proto spíše líbit rodinám s dětmi, na náročnější lyžaře zde totiž čeká pouhých dvacet kilometrů černých - nejnáročnějších - tratí.

Současná podoba lyžařského střediska Crans-Montany není pravděpodobně konečná. Ve hře je stále ambiciózní plán, slibující propojení Crans-Montany se sousedním areálem v Anzére. Ač jsou obě střediska od sebe vzdušnou čarou vzdálena jen několik málo kilometrů, dělí je velký kaňon, který se musí náročně objíždět. V kantonu Wallis se opakuje podobná situace jako u nás na Pradědu. Propojení obou středisek lanovkou zatím brání výhrady ochranářů přírody. Crans-Montana je středisko s dlouho turistickou tradicí. První hotel zde byl otevřen v roce 1893. Tenkrát sem ještě nemířili lyžováníchtiví turisté, ale obdivovatelé přírody, kteří ve vlněných plédech vysedávali na balkonech hotelů.

První turisté přijížděli také za zdravím: před sto lety vznikly v CransMontaně klimatizační lázně a sanatorium. Crans-Montana je podle mého názoru jedno z nejkrásnějších alpských městeček," říká Alain Gollut. Není náhodou, že právě sem by lyžařští historici" mohli umístit první opravdovou lyžařskou událost v historii: v roce 1911 se zde jel závod s názvem The Earl Robert of Kandahar Challenge Cup. I to mohlo být předzvěstí světového poháru, který Crans-Montana přivítala o 76 let později.

Crans-Montana není jen lyžařské středisko, přezdívají ji také hlavní město golfu v Alpách". Její green patří mezi čtyřicet nejvýznamnějších golfových hřišť na světě. A není to žádná novinka. První hřiště se zde objevila na začátku minulého století. Jaká by to byla dovolená ve Švýcarsku, kdybychom neochutnali místní specialitu - raclette. Základem jsou vařené brambory a raclettový sýr. Francouzi vám budou sice tvrdit, že to je jejich specialita, ale není to pravda. Raclette pochází od nás," říká Marcel Perren. Nesmíme zapomenout ani na víno. V kantonu Wallis se pěstuje na čtyřicet druhů vína a není výjimkou, že zde naleznete vinice i v 900 metrech nad mořem. Tuto oblast proslavila zejména vína Pinot noir, Dôle a Fendant. Jedině to poslední zmiňované vám místní nabídnou ke švýcarské specialitě raclette.



michaela.prokopova@mfdnes.cz



Může se hodit



* V Crans-Montaně letos začala sezona 1. 12. 2001 a potrvá do 14. 4. 2002. Letní lyžování na ledovci je možné od poloviny června do srpna.



* Týdenní lyžování zde stojí 253 švýcarských franků. Děti zaplatí 152 CHF. Rodiny a mladí lidé od 15 do 19 let mohou požádat o slevy.



* Na parkovištích v městečkách patřících do Crans-Montana se platí parkovné 5 CHF na den. Jedinou výjimkou je parkoviště v Aminoně, které je zdarma.