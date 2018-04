Couchsurfing, globální revoluce v cestování

"Teď jedu k babičce, pak nakoupit a asi v šest budu doma. Máte klíče?" vyprovází mě znělý ženský hlas. Téměř padesátiletá Erika, u které trávím víkend na gauči, mě vidí poprvé v životě. V Bruggách žije od svých 17 let a v roce 2008 se zapojila do sítě Couchsurfing. Od té doby si u ní cestovatelé z celého světa podávají dveře a dělí se s nimi nejen o své pohodlí, ale i o způsob života a vlastní zkušenosti.

Nebýt Couchsurfingu, vypadal by můj belgický výlet úplně jinak. Erika mi pomohla objevit skrytá zákoutí mezi kanály, vypráví mi o historii sociálního bydlení pro vdovy a jeptišky, které má v Bruggách tradici trvající několik století.

Ukazuje mi i oblíbenou restauraci místních obyvatel a v místním muzeu Groeninge jsem díky ní zhlédla sbírku vlámských primitivistů se slevou. A nebýt Couchsurfingu, asi těžko bych uvěřila, že sedmnáctiletý belgický puberťák, s kterým o víkendu bydlím, může hrát jazz na klavír, číst seriózní deník a uvařit výbornou večeři.

Erika, naše průvodkyně po Bruggách

Globální vesnice



Podobně otevírají dveře svých domovů statisíce lidí na všech světových kontinentech a umožňují ostatním lidem poznat život v jejich zemi takový, jaký doopravdy je.

Od svého vzniku v roce 2004 se do projektu zapojilo více než půldruhého milionu členů z 235 zemí a 70 509 měst, kteří hovoří 315 jazyky.

Tito lidé zdarma poskytují střechu nad hlavou, spoustu dobrých rad a část svého volného času. Cestování napříč kontinenty dostalo díky Couchsurfingu nový rozměr a ze světa se jednou pro vždy stala skutečná globální vesnice.

Couchsurfing ve světě: červené body označují zaregistrované uživatele

Nemám kde spát



Jak to vidí členové "Díky Couchsurfingu mám celý svět na dosah. Smála jsem se i plakala s lidmi, které jsem znala sotva jeden den. Seznámila jsem se s báječnými lidmi, otevřela jim dveře a sama je měla jinde otevřené. Od té doby každému vykládám, jak je báječné být členem."

Christine Hayvice (60), Kanada

U zrodu Couchsurfingu stál Casey Fenton, Američan, který si jednoho dubnového rána pořídil levnou letenku na Island. Jelikož mu nízký rozpočet a alternativní přesvědčení nedovolovaly ubytovat se v hotelu, odhodlal se obeslat e-mailovou prosbou o nocleh 1 500 studentů v Reykavíku.

Ozvalo se jich hned několik a po návratu z nezapomenutelného víkendu pod polárním kruhem se Casey rozhodl, že už se nikdy nevrátí k běžnému způsobu cestování. S několika přáteli pak založil síť, která si svou efektivitou a rozpětím s žádným jiným podobným projektem nezadá.

Host do domu

Novodobé cestovatele si můžete pozvat i k sobě domů. Vaše pohovka tak bude moci přivítat zástup surferů z Francie, Peru, Spojených Států, Nového Zélandu nebo Tchaj-wanu.

Nejenže budete mít příležitost procvičit si cizí jazyk, ale navíc vás novodobí cestovatelé vytrhnou z každodenní šedi svým vyprávěním o cizích krajích, odlišném přístupu k životu a možná i voňavou večeří. Pokud nemáte k dispozici ubytovací kapacity, můžete se zapojit o něco pasivněji a zajít s cestovateli na kávu nebo je provést po městě.

Bezpečí především



Rizika spojená s pozváním naprosto cizích cestovatelů do vašeho soukromí jsou účinně eliminována díky systému referencí a profilů s fotografiemi.

Většina lidí své couchsurfingové zkušenosti zapisuje do profilů ostatních členů. Tyto reference jsou dobrým vodítkem k odhadnutí charakteru případného hosta či hostitele, 99,8 % všech referencí je pozitivních.

Někteří uživatelé jsou v rámci programu ověření (Verified), což znamená, že mají potvrzené jméno i místo bydliště. Na nejvyšším stupni funguje systém takzvané záruky (Vouch) za ostatní členy projektu.

Pokud se jeden člen za druhého zaručí, dává tím najevo, že mu naprosto důvěřuje a doporučuje totéž i ostatním. Tímto způsobem se formuje užší okruh lidí, kteří se navzájem dobře znají a jsou i pro ostatní důvěryhodní. Samozřejmě ale musíte spoléhat na vlastní úsudek a zdravý selský rozum.

Zakladatel Couchsurfingu Casey Fenton

Jak začít



Pokud jste pečlivě zvážili všechna pro i proti a rádi byste se do programu zapojili, vytvořte si na internetových stránkách www.couchsurfing.com svůj profil. Bude to vaše vizitka, proto se pokuste o co nejlepší popis vlastní osobnosti, uveďte své zájmy a přiložte pár fotografií. Několik dnů až týdnů před plánovanou cestou oslovte několik potenciálních hostitelů a vyčkejte si na jejich odpovědi.

Nejdříve si ale pečlivě přečtěte jejich profily, abyste věděli, s kým budete mít tu čest. Předem si vyměňte telefonní čísla a domluvte sraz. Pak už nezbývá než se řídit slušným vychováním a desaterem dobrého couchsurfera.

Před cestou se pokuste si o místní kultuře zjistit co nejvíc informací. V některých zemích Blízkého východu je neslušné jíst levou rukou, Japonci se zase před vstupem do pokoje zouvají, muslimové se pro změnu štítí výrobků z vepřového masa.

Alespoň ze začátku se snažte vyhnout citlivým konverzačním tématům, jakými je například (homo)sexualita, náboženství, politika, válečné konflikty, genocidy či menšiny.

Na co si dát pozor

Přestože při registraci je nutno potvrdit, že Couchsurfing není chápán jako seznamka, můžete čas od času narazit na domnělého casanovu, který spíše než po kulturní výměně touží po výměně biologických informací.

Dá se tomu předejít výběrem střízlivých profilových fotografií a hesel, která zbytečně neprovokují a nepřitahují pozornost milovníků na jednu noc.

Pokud cestovatele pozvete k sobě domů, nemusíte jim hned svěřovat své klíče. Je naprosto v pořádku po nich chtít, aby se v bytě/domě pohybovali pouze ve vaší přítomnosti.

Využili byste na svých cestách do zahraničí systému couchsurfingu?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 21. března 2010. Anketa je uzavřena. ANO 2281 NE 860