Jako UFO vrostlé do skály. Messner otevřel na Kronplatzu nové muzeum

„Chtěl jsem lidem ukázat, co je to tradiční horolezectví dříve, než se na to zapomene,“ řekl 70letý Messner při slavnostním otevření, kam pozval novináře z celé Evropy. „Horolezectví se v poslední době stává čím dál více sportem a já proti tomu nic nemám, ale chtěl bych, aby mladí lidé za dvacet, padesát, sto nebo i tisíc let věděli, jaká byla tradice.“

Messner jako první zdolal všech 14 osmitisícovek světa a jako první vystoupal na Mount Everest bez kyslíku. Poté podnikal výpravy na Antarktidu či do pouště Gobi. Po delším období, kdy se věnoval psaní knih a přednáškám, se v novém tisíciletí zaměřil na budování svých horských muzeí. Každé z nich má jiné zaměření, jedno je například věnováno skalám, další ledu a jiné horským národům.

Když jich postavil pět, zařekl se, že další už nevybuduje. Své předsevzetí však porušil a teď na Kronplatzu, v největším zimním středisku Jižních Tyrol oblíbeném i mezi českými lyžaři, otevřel další muzeum zasvěcené historii horolezectví. „Když jsem budoval to minulé, zesílil ve mně pocit, že tradiční horolezectví jde ke dnu. Proto jsem postavil ještě šesté - a opravdu poslední,“ říká Messner. „Dříve jsem snil o zdolávání horských stěn, posledních patnáct let žiju svými muzei.“

Muzeum podle projektu Zahy Hadid

Nové muzeum je završením projektu MMM, což je zkratka pro Messner Mountain Museum, v překladu Messnerových horských muzeí, které horolezec s nadsázkou označuje za svou patnáctou osmitisícovku. Při stavbě spolupracoval se slavnou britskou architektkou iráckého původu Zahou Hadid. Díky tomu vznikl unikátní umělecký celek, jak to sám Messner nazývá.

Stěny, stropy a další prvky nového muzea jsou odlité z betonu. Stavba vsazená do vrcholu kopce má panoramatická okna a terasu, ze které si návštěvníci můžou vychutnat velkolepý výhled od Zillertalských Alp přes Ortler až po Dolomity.

Velká část muzea se nachází v podzemí, a proto při jeho stavbě museli dělníci vyhloubit 4 000 m³ zeminy. Díky tomu však muzeum nezabírá příliš prostoru a uchovává si stálou teplotu v létě i v zimě.

Mezi exponáty MMM Corones najdeme třeba největší sbírku horolezeckých skob na světě, boty a výzbroj horolezců od 19. století až po současnost či obrazy známých hor. Více než exponáty však pro slavného horolezce znamená umístění muzea. Na stavitelích si vymínil přesnou pozici tak, aby poskytovala výhled na jeho oblíbené hory včetně masivu Geisler, kde jako kluk s lezením začínal.