Córdoba: město mešit a katedrál

Procházka Córdobou





Křesťanský kříž v mešitě KŘÍŽ V MEŠITĚ

Je to zvláštní uvidět uprostřed islámské mešity, plné filigránské výzdoby a kamenného krajkoví, křesťanský kříž. Kaple obklopují i mohutnou loď katedrály, která nese znaky jak pozdní gotiky, tak především baroka a typického místního mudéjarského slohu vycházejícího z islámských stavebních tradic.



Kamenné sloupy v mešitě KLES KAMENNÝCH SLOUPŮ

Strop córdobské mešity kdysi neslo přesně 1013 kamenných sloupů z mramoru, jaspisu či porfyru, mnohdy jen přenesených z dřívějších staveb, jak dokazují jejich různorodé hlavice. Nyní jich zbylo jen 850, zbytek padl za oběť výstavbě křesťanské katedrály.







Květinová ulice KVĚTINOVÁ ULICE

Tahle miniulička ve čtvrti Judería se jmenuje Květinová. Je proslavená stejně jako dvorky, patia, córdobských domů. Každoročně v květnu se zde pořádá soutěž o nejkrásnější patio s květinami. Vybrat to nejlepší musí být těžký úkol, protože půvabná jsou patia skoro všechna.







Římský most ŘÍMSKÝ MOST

Jen kousek pod mešitoukatedrálou spojuje oba břehy Guadalquiviru v podstatě původní most z dob římské kolonizace Hispánie. A stále slouží svému účelu, jen místo koní a pěších teď na něm převažují auta. Teď na jaře je v řece relativně dost žlutohnědé vody, v horkém létě jí však podstatně ubude.



Socha učence Maimonida OŠOUPANÉ STŘEVÍCE

To, že má bronzová socha židovského učence a filozofa Maimonida, córdobského rodáka, pěkně vyleštěné střevíce, je kvůli legendě. Kdo si totiž na ně sáhne, tomu prý přejde mudrcova moudrost do hlavy. A sáhne si na ně určitě každý, kdo zavítá do někdejší židovské čtvrti Judería hned za mešitou.





Zvonice VĚŽ V POMERANČOVÉM PATIU

Vysoká zvonice, která se tyčí nad pravidelně rozsazenými pomerančovníky, zdálky jen stěží připomíná, že byla kdysi minaretem, odkud muezzin svolával věřící do mešity. Až do patnáctého století zde rostly datlové palmy, které měly Arabům připomínat jejich pouštní domov.









------------------------------------------------------------------------------------------ Jak se tam dostat

Pobytové zájezdy do Andalusie zajišťuje po celý rok například cestovní kancelář Fischer, stejně jako i okružní poznávací cesty po této části Španělska, při nichž nemůže chybět návštěva Córdoby.



Kdy se tam vydat

Zřejmě nejlepším obdobím pro návštěvu Córdoby je jaro, kdy andaluská výheň návštěvníka ze středu Evropy ještě nežene za osvěžením u moře.