Copacabana a Isla del Sol

13:53 , aktualizováno 13:53

Naše cesta do Bolívie začala v peruánském městě Puno na břehu jezera Titicaca a musím říct, že pro mě dost neslavně, protože jsem měl zdravotní potíže. Dodnes mi není jasné, jestli to bylo jídlem nebo nadmořskou výškou, ale dost možná šlo o kombinaci obojího. Jídlo v Peru, kde jsme už strávili měsíc, nám až doposud vyhovovalo, ačkoli jsme nijak vybíraví nebyli. Samozřejmě jsme se co to šlo snažili vyvarovat nejnebezpečnějšího - především neošetřené vody a hlávkového salátu -, ale jinak jsme si pochutnávali na všem možném.