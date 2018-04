Coffee-shop přichází z Ameriky do Evropy

V různých státech Evropy se začínají otevírat speciální coffee shopy, která mají svá vnitřní pravidla.

V Německu i dalších zemích přibývá měst, v nichž můžete zajít do takzvaného coffee-shopu nebo cofee-baru. Tato zařízení, připomínající kombinaci bister s bary, vnesla nový svěží vítr do evropské kavárenské tradice. A je to vítr úspěšný - jen v Německu bude na počátku příštího roku podle odhadu Německého kávového spolku asi tři sta podniků tohoto typu, které nesou jména jako W orld Coffee, Balzac nebo The Coffee Store. Co návštěvníka takového kávového baru čeká? Uvnitř stojí kolem stolků hrozny lidí. Povídající si či čtou noviny. V ětšina v obleku, jen několik málo žen - v kostýmech. Zaměstnanci velkých firem a úředníci si vyrazili na kávu. Místo se ale nejde i pro nově příchozí. Pravidlo číslo jedna - nezabírat moc prostoru. Pravidlo číslo dvě platí se hned. Pravidlo číslo tři ať je v podniku kolik chce lidí, obsluha bývá vždycky stejně rychlá. Totiž hodně rychlá. Takže na výběr máte málo času. Jenže nabídka je obrovská. Chcete espresso? Ale chcete jej jako macchiato, latte macchiatoo, nebo si snad dáte cappuccino či překapávanou kávu? S vanilkovou příchutí, nebo nějakou jinou? A co ledová káva? Navíc, i když se zdají být ceny za kávu poněkud vyšší než v tradičních kavárnách, v dobrém coffee-shopu jim kvalitou zcela odpovídají. Káva se tu vaří z těch nejlepších a nejvybranějších sort kávových zrnek a na chuti to je poznat. Samozřejmě si tu může návštěvník dát i něco k jídlu speciální sandwiche, pravé americké sladké pečivo - muffins - většinou hned v několika variantách, sušenky (cookies a brownies).Pro ty, kteří se chtějí stát skutečnými králi těchto zařízení ještě malý slovníček.* to go nebo with wings - vzít s sebou.