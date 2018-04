Co zabavili celníci na letišti vám? Těžký život cestovatelů po 11. září 2001

Nejsem žádný "násoska", ale té krásné, ještě zapečetěné a neotevřené lahve se mi prostě zželelo. A navíc jsem měla paranoidní podezření, že lahev by skončila u celníka doma. Moje rozhodnutí lahev na letišti nenechat, ocenili i mí dva kolegové ve frontě za mnou. Cesta do Prahy nám pak uběhla, vlastně doslova uletěla, o dost veseleji.

Podobných příhod zažívají cestovatelé po celém světě po roce 2001 tisíce. V plastových tubusech v celním prostoru se štosují desítky nožíků, pilníčků, sprejů... Ve speciálních barelech končí lahve a větší prohřešky, které měly cestovat v kufrech, a ne v příručním zavazadle.

Od útoku na newyorská dvojčata 11. září 2001 je prostě cestování o něco složitější. Kvůli ochraně proti terorismu se zavedla řada bezpečnostních opatření, která platí dodnes.

Bezpečnostní opatření v letech po 11. září 2001

zákaz tekutin o objemu více než 100 ml v příručním zavazadle do letadla

v rámci letenky vznikl tzv. bezpečnostní příplatek

na většině leteckých linek se začaly používat plastové příbory místo kovových

v rámci bezpečnostních kontrol na letišti se zavedla povinnost odložit i svůj kabát, pásek či obuv

začaly kontroly převozu větší hotovosti do/z EU

v případě, že jde pilot letadla během letu na WC, musí být zatažená záclonka do prostoru cestujících

Příruční zavazadlo, tekutiny a zakázané předměty

V rámci ochrany cestujících proti terorismu přijala Evropská komise 5. října 2006 nařízení č. 1546/2006, které zavedlo nová bezpečnostní opatření pro civilní leteckou přepravu. Jedním z nich bylo i omezení tekutin, které cestující v letecké přepravě můžou mít u sebe nebo v příručním zavazadle.

Cestující tak můžou převážet tekutiny jen v omezeném množství, a to v nádobách o maximálním objemu 100 mililitrů, a jsou povinni předložit tyto nádoby k bezpečnostní kontrole v průhledném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litru.

Mezi tekutiny se počítají nejen vody a různé nápoje, ale i krémy, parfémy, spreje, gely, deodoranty, zubní pasty, pěny na holení, tužidla...

Jedinou výjimkou jsou tekutiny nutné ze zdravotních důvodů nebo nutné kvůli speciálním požadavkům stravování (např. bezlepková dieta, kojenecká výživa...) Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu ochutnávkou (např. kojenecká strava) či o předložení dokladu o původu tekutiny (např. v případě převozu inzulinu potvrzení od lékaře nebo recept na vaše jméno).

Zcela zakázané jsou zbraně, střelivo, nože, sečné a bodné předměty, ale i hračky, které vypadají jako útočné zbraně, např. jako pistole. Mezi bodné předměty se počítají i pilníky na nehty, nůžky, pinzety, deštníky, kovové hřebeny či kartáče, spony...

Celní a bezpečnostní kontroly

Po 11. září 2001 se výrazně zpřísnily bezpečnostní kontroly na všech letištích. Na základě nařízení EU č. 1546/2006 vznikla povinnost odložit při detekční kontrole kabáty, bundy či pásek.

Na vyzvání má pasažér povinnost také sundat obuv nebo vyndat z příručních zavazadel a předložit ke kontrole přenosné počítače a jiná větší elektronická zařízení.

Kvůli důkladným bezpečnostním kontrolám se také zvětšily fronty u odbavení a rovněž je nutné být na letišti před některými lety podstatně dříve.

Bezpečnostní příplatek

Útoky 11. září 2001 mají také přímou souvislost s pojištěním leteckých společností proti terorismu. Klient je tedy pojištěný v případě únosu letadla apod. Bezpečnostní příplatek, což činí v Evropě zhruba 100 Kč na osobu a let, je už zahrnutý do ceny letenky.

Příbory v letadle

Široké využití plastových příborů v letadle se také zavedlo až po 11. září 2001 z důvodu zvýšení bezpečnosti na palubě letadla. V současné době se však v business class už někde opět začaly používat kovové příbory.

Kontroly financí

Od 15. června 2007 začala v rámci boje proti terorismu, mezinárodnímu zločinu a "praní špinavých peněz" platit nová pravidla týkající se peněžní hotovosti vyvážené či dovážené do EU. V tento den vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu č.1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti. Cestující, kteří vstupují do EU nebo z EU vystupují s hotovostí vyšší než 10 tisíc eur (nebo částkou ekvivalentní v jiných měnách či v šecích), to musí ohlásit u celní správy.

Celní správa má také pravomoc kontrolovat fyzické osoby, jejich zavazadla a dopravní prostředky za účelem odhalování neohlášených hotovostních prostředků.

Členské státy EU musí proti osobám převážejícím hotovostní prostředky nad 10 tisíc eur bez celního ohlášení vyvodit sankce. Všechny přestupky se musí registrovat a dát k dispozici úřadům kompetentním v boji proti "praní špinavých peněz" a financování terorismu.