GLOSA: Čím štvou řidiči cyklisty

Obě skupiny mají pocit, že ti druzí jim dělají naschvály. Někdy to tak určitě je, ale coby náruživý řidič a zároveň milovník kola jsem přesvědčen, že si častěji neuvědomujeme, čím toho druhého můžeme omezovat a zneklidňovat.

Co tedy cyklisté na silnici od řidičů zejména nesnášejí? Hlavně nedostatečnou vzdálenost při předjíždění. Zažíváme to takřka při každé vyjížďce na silničním kole. Jsem si jist, že to někdy bývá jakási ukázka toho, kdo je na silnici silnější. Ale velmi často si to řidiči určitě vůbec neuvědomují.

Záleží i na tom, jaké je to auto a jak jede rychle. Když vás o méně než metr mine pomaleji a opatrně jedoucí osobák, je to ještě dobré. Když jen o půl metru rychle jedoucí kloubový autobus, jde pomalu o život.

Cyklokaravan pro dva lidi Můžete jet na kole s vlastním domkem.

Řidič často netuší, že cyklista nemůže jet těsně u krajnice, že musí mít rezervu a že se také musí na poslední chvíli vyhýbat dírám v silnici (a že jich je na našich silnicích požehnaně), kanálům, kamenům... Pak může nastat fatální problém. Cyklisté by proto přivítali, kdyby je řidiči předjížděli v bezpečné vzdálenosti, tedy cca 1,5 metru. A pokud to nejde, silnice je úzká a v protisměru jede auto, ať na tu chviličku auto zpomalí a počká, až se protisměr uvolní.

Z výše uvedených důvodů je i velmi nebezpečné předjíždět jiné auto, když jede cyklista v protisměru.

Dalším nešvarem je takové předjíždění, že se řidič prudce zařadí zpět těsně před cyklistu nebo ho téměř uzavře a zkříží mu cestu (stává se hodně v zatáčkách).

Řidiči také často netuší, že cyklisté zejména na silničních kolech se pohybují relativně rychle. Proto je pro cyklistu velmi nepříjemné a často i nebezpečné, když ho auto předjede těsně před křižovatkou nebo před překážkou na silnici, před odbočením a vzápětí intenzivně brzdí. S kolem zastavit „na fleku“ je velký problém a navíc, zejména zkušení cyklisté projíždějí křižovatky jinak než auta. Často jen přibrzdí, někdy jen na sekundu zastaví a pak rychle vyrazí. Akceleraci na prvních metrech pak mají v absolutní většině rychlejší než auta.

Určitě nepříjemné je rovněž zbytečné troubení zejména v bezprostřední blízkosti. Pokud už musí být, tak z dostatečné dálky jako krátký varovný signál. Pokud při kraji jede například rodina s dětmi, je lepší výrazně zpomalit a pak cyklisty objet. A zcela nesmyslné je troubit na cyklistu na silničním kole. Ten moc dobře ví, co dělá, kam může a kam ne a troubení ho jen zbytečně znervózní.

Silniční cyklisté také nemají rádi, když jim fronta aut před křižovatkou na světlech uzavírá prostor u obrubníku. Jsou zvyklí prostě projet až ke světlům vedle prvního auta. Když padne zelená, rychle vyrážejí přes křižovatku.

To hlavní je uvědomit si, že silnice tu je pro obě skupiny. Nikdo není privilegovaný. Platí, že tolerance a trpělivost jsou základem koexistence.

(Napište nám své vlastní postřehy. Příští týden se pak podíváme na cyklisty očima řidičů.)