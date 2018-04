Co v Čechách nezažijete, ale v Anglii ano? Polo v parku

Vydejte se do parku Hurlingham na turnaj "Polo v parku" a obdivujte elegantní sport a krásná zvířata.

V londýnském parku Hurlingham se během tohoto víkendu utkají nevětší hvězdy světové úrovně na turnaji "Polo v parku". Ve dnech 4. – 6. června 2010 se uskuteční mezinárodní utkání v elegantním a pro českého diváka netradičním sportu polo. Na návštěvníky čeká skvělá podívaná a doprovodný program pro celou rodinu.

Tradice turnajů pola v parku Hurlingham sahá až do 40. let 20. století, ale na několik let byl tento turnaj přemístěn do královských parků. Od roku 2009 se sportovní klání koná opět v parku Hurlingham a těší se nevídanému zájmu veřejnosti.

Během loňských závodů navštívilo turnaj celkem 25 000 návštěvníků. Pravidla a průběh hry byly přizpůsobeny tak, aby byla hra pro diváka zajímavá a čitelná.

Na letošním turnaji se utká osm týmů z celého světa, kteří se profesionálně věnují polu. Diváci budou mít možnost spatřit mimo jiné zástupce domácích z Londýna, ale také hráče z New Yorku, Buenos Aires nebo Ženevy.