Co táhne 50.000 Čechů na lyže do Francie?

"Francie nabízí to, co jinde nemají," říká Jan Linhart ze Ski in France, turistického zastoupení francouzských lyžařských středisek v Praze. "Je to systém vesnic, které zde vznikly v 60. a 70. letech jen kvůli lyžování. Není tedy výjimkou, že bydlíte v nadmořské výšce 2000 metrů, kde by už lidé normálně nežili," vysvětluje.

Jízda bez omezení

Volnou ruku zde mají i milovníci volného terénu. Francie tento největších hit posledních let nijak moc neomezuje. Její sjezdovky leží nad hranicí lesa a díky vysoké nadmořské výšce je na všech stráních dostatek sněhu.

Mezi hlavní taháky už tradičně patří velká střediska jako Tři údolí se svými šesti sty kilometry sjezdovek, Les 2 Alpes s ledovcem, La Plagne, Alpe d'Huez či drsnější, zato sněhem velmi dobře zásobené, Tignes. Jde o lyžařská centra, kde si každý najde něco pro sebe - ať se již jedná o začátečníka, rychlého carvera nebo milovníka příkrých černých sjezdovek.

Týdenní dovolenou mimo hlavní sezonu je možné v Savojských Alpách pořídit za 12.000 korun. Díky silné koruně jsou letos ceny na mnoha místech nižší než loni. A to i přesto, že některá lyžařská centra zdražila své permanentky o dvě až tři procenta.

Český lyžař ve Francii Sjezdová extáze v Courchevel Vyzkoušejte heliskiing v La Rosiere Na sjezdovce v Arcs rychlostí 250 km v hodině Les Arcs: normální lyžařská klasika Netradiční zimní sporty v La Plagne Přežil jsem lavinu na Roche Fendue La Plagne: lyžování hlavně pro rodiny Zvyšte si adrenalin na Haute Route S lyžemi na Mont Blanc Chamonix: lyžařské středisko number one Tip: Tignes na přelomu ledna a února

Jak ve Francii ušetřit

Mnoho středisek pak nabízí lyžařům speciální balíčky. Jejich součástí je ubytování a permanentka, na kterou vám dají až čtyřicetiprocentní slevu.

Stejně vysokou slevu na vleky nabízí už druhým rokem lyžařské středisko Tignes. V rámci akce nazvané "Vítáme nové členy Evropské unie" poskytnou v lednu a březnu všem nováčkům pětadvacítky čtyřicetiprocentní slevy.

S další novinkou se naši turisté mohou setkat ve Třech údolích, kde odzvonilo permanentkám s fotografií. Ty nahradily čipové karty. Detekční rámy umístěné u každé lanovky pak bezpečně určí, které vleky patří mezi ty nejoblíbenější a kolik lidí ten který den opravdu lyžovalo.

Milovníci Francie se ale mohou těšit i na další velmi zajímavé svahy. Les Menuires má například novou lanovku, jde o "obří vajíčko", které vede na vrchol Roc des Trois Marches. V tomto středisku se také můžete vypravit do nového plaveckého areálu.

Už druhým rokem lze volně přejíždět mezi Les Arcs a La Plagne. Umožnila to lanovka Vanoise Express, která obě Mekky francouzského lyžování propojila. Vzniklo tak druhé největší lyžařské centrum v zemi galského kohouta, které dohromady čítá 440 kilometrů sjezdovek.

I další z novinek z francouzského Tignes pochází už z minulého roku, přesto stojí za zmínku. Náročnou černou sjezdovku na svahu Col de Vés nahradil SPOT (Skiing the Powder Of Tignes). Jedná se o neupravenou trať pro ty, kteří si chtějí odpočinout od vyfrézovaných sjezdovek a zařádit si ve volném terénu. Rozhodovat se zde můžete mezi náročnějším a jednodušším terénem. Nedaleko odtud je pak možné si zdarma pod dozorem záchranářů vyzkoušet, jak zacházet s lavinovým pípákem.





Skalní okno v Tignes



*** SPOUSTY FOTEK Z FRANCIE SI PROHLÉDNĚTE ZDE

Co ochutnat a pít

Takové jsou letošní novinky, ale pak jsou už desetiletí neměnné a vynikající evergreeny - speciality savojské kuchyně. Raclette, fondue či tartiflette - nepředstavitelné pochoutky, zejména pokud máte rádi sýr.

Sýr u raclettu se rozpouští pod přístrojem vzdáleně připomínajícím žehličku a podává se s bramborami vařenými ve slupce.

Pokud se rozhodnete pro fondue, přinesou vám velkou nádobu s rozpuštěnými třemi druhy sýru ochucené bílým vínem a třešňovicí. Do těch se pak namáčí nakrájená bageta. Méně časté je masové fondue, kdy v nádobě přinesou rozpálený tuk, ve kterém si sami smažíte kousky masa. Tartiflette jsou brambory zapečené se slaninou, cibulí a sýrem Reblochon.

A co k pití? Třeba savojské odrůdy Chignin, Apremond, Marin, Crépy, Ripaille. není to ve vínech naprostá francouzská špička, ale za ochutnání rozhodně stojí.

Obří areály, kulinářské speciality a výborné víno. No řekněte, nezní vám dovolená ve Francii jako dobrý nápad?

*** Jezdíte také lyžovat do Francie? Podělte se o svoje zkušenosti s ostatními čtenáři v diskuzi.