Co s sebou na kolo, abyste dojeli?

Koukal se smutně na kolo a mluvil něco o tom, že vůbec netušil, že by se mohlo něco takového stát.

Pro nás ostatní to byla běžná nepříjemnost. Vyndali jsme z malé brašničky pod sedlem pumpičku a lepení a chtěli jsme mu děravou duši zalepit. Bohužel nás ale překvapilo jeho "supermarketové" kolo, které mělo zadní kolo utaženo maticemi a na jeho povolení jsme opravdu připraveni nebyli. Nezbylo nic jiného než se s kamarádem rozloučit a poslat ho na poslední metro.

Měl štěstí, že jsme byli ve městě. Jindy by musel jít třeba pár kilometrů s kolem v ruce. A že by se mu to jeho proneslo...

Tak to byla poučná příhoda na začátek, která uvedla naše dnešní téma. Co si s sebou vzít na kolo, abychom předešli takovýmto smutným koncům?

Určitě nejčastějším defektem je proražení anebo propíchnutí duše v pláštích. Sice již existují bezdušové pláště, ale zatím nejsou příliš používané, a tak riziko defektu stále hrozí. Stačí ostřejší kámen, větev s ostny nebo třeba sklo.

Náhradní můžeme mít buď celou duši anebo jen lepení na její opravu. Náhradní duše je objemnější, ale oprava zase rychlejší.

Sada lepení je malá krabička, která může mít záplaty obyčejné nebo samolepicí a jejich aplikace je činnost velmi snadná. Ale přeci jen se nám v terénních podmínkách nemusí vše podařit.

Další nezbytnost? Pumpička. V cyklistických obchodech jich je veliký výběr a můžete si pořídit od malé po větší, od obyčejné po velmi výkonnou.

Pro pohodlnější cyklisty jsou v nabídce i bombičky se stlačeným vzduchem (v podstatě jako sifonové), které vám přes adaptér nahustí kolo snadněji a rychleji.

Zapomenout nesmíte ani na malé montpáky na sundání pláště z ráfku a pak klíč na povolení matice z osy kol, který neměl tenkrát můj kamarád. U většiny kol jsou ale takzvané rychloupínáky, které se utahují ručně.

S sebou si vezměte i nějaký cyklistický multiklíč, který by měl obsahovat sadu imbusových klíčů, křížový a plochý šroubovák a nýtovač řetězu. Vybrat si můžete od jednoduché sady až po takovou, se kterou už dotáhnete anebo seřídíte skoro všechno.

Určitě se může hodit i centrklíč na výplet kol. Stačí vetší rána o kámen a výplet se vám poruší tak, že vám neprojde kolo mezi brzdovými čelistmi. Nemusíte být velký mechanik na improvizovanou opravu, která vám pomůže dojet do cíle.

Myslete na servis

Pro předcházení dalších nechtěných závad je dobré věnovat vašemu bicyklu trochu péče mezi vyjížďkami a alespoň dvakrát do roka nechat kolo seřídit a překontrolovat v odborných servisech. Pár desítek korun investovaných tímto směrem vám může jen zpříjemnit výlety na kole a předejdete tím i nechtěným závadám ze špatného seřízení nebo velkého opotřebení součástek.

Kam s nářadím?

Možná se ještě někdo z vás zeptá, kam těch pár klíčů a duše vlastně dát. Možností máte velkou řadu. Buď jezdíte na kole v cyklistickém dresu, který má na zádech většinou tři kapsy pro tento účel. Možná si ale na záda dáte raději větrovku pro případ deště, mapu anebo nějakou dobrotu v podobě energetických tyčinek.

Nářadí si tedy můžete uschovat do nějaké taštičky, které si vyrábějí v různých rozměrech a pro různá umístění. Nejčastěji se dají uchytit pod sedlo, na sedlovou trubku, pod vrchní rámovou trubku či na řídítka. Schovat se do nich dají třeba i klíče od bytu, peníze, doklady a mobil. Opravdu nezapomeňte, hlavně v případě, že vyrážíte na delší vyjížďku sami, na nějaký doklad o totožnosti, peníze a na mobil. Nikdy nevíte, co se může cestou stát a kde a jak budete shánět pomoc.

Anebo jako můj kamarád jezděte na kole s cyklisty, kteří vše potřebné už mají a rádi vám pomohou.