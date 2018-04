Co přinese rok 2016: nejočekávanější a nejlepší akce a festivaly

Lucemburský rok 2016: císař slaví narozeniny

Nepřehlédnutelné, dlouhé a pestré – takové budou oslavy výročí 700 let od narození Karla IV., zařazené mezi světová výročí UNESCO. Neslaví jen on, ale také jeho otec Jan, který na český královský trůn přivedl dynastii Lucemburků. V roce 2016 si připomeneme 720 let od jeho narození a zároveň 670 let od úmrtí.

Oslavy 700 let od narození Karla IV. zařadila organizace UNESCO mezi světová výročí.

Na Pražském hradě budou k vidění české korunovační klenoty a výstava Koruna království, ve Valdštejnské jízdárně pak Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí Karlova narození. V katedrále sv. Víta se chystá slavnostní bohoslužba, Lucemburský rok prožije také řada dalších měst a hradů. Například na Karlštejně se na jaře otevře výstava středověkých stříbrných a zlatých předmětů, nalezených v 19. století při rekonstrukci hradu, oslavy chystají i Karlovy Vary.

Květen a červen: Pražské jaro 2016

Karla IV. si připomíná celá Evropa, a tak se bude slavit i v květnu a červnu na hudebním festivalu Pražské jaro. Hudba z doby Karla IV. zazní 18. května v Anežském klášteře v provedení Tiburtina Ensemble & Terry Wey a o den později v podání Graindelavoix v klášteře Emauzy. Specialitou ročníku 2016 je akcent na hudbu pobaltských národů a úvod do tříletého cyklu zaměřeného na hudební produkci Španělska a Latinské Ameriky. Vstupenky jsou v prodeji již od listopadu 2015 v pokladně Pražského jara v Rudolfinu a v prodejních místech po celém Česku.

Květen a červen: Muzejní noc 2016

V podobném termínu jako Pražské jaro bude probíhat i Festival muzejních nocí 2016; slavnostní zahájení se odehraje v pátek 20. května od 15 hodin ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Za symbolické vstupné můžete během tří týdnů postupně navštívit celou řadu muzeí a památek, které nabídnou kromě neobvyklých nočních prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných kulturních programů. Muzejní noci se podobně jako Noc kostelů vyznačují neopakovatelnou atmosférou a nabízejí nečekané návštěvnické zážitky. Nenechte si je ujít!

Červen: Noc kostelů 2016

Muzejní noci, Noc kostelů i Hradozámecká noc napovídají, že to nejlepší se v muzeích, kostelech i na hradech a zámcích odehrává v noci.

Noc kostelů se během několika let zařadila mezi nejoblíbenější akce roku. V loňském roce se do ní zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben, které během večera a noci navštívilo téměř půl milionu zájemců.

Letos se dá očekávat další nárůst návštěvnosti a zvýší se i počet míst, která nabídnou komentované prohlídky, koncerty, workshopy i prohlídky jindy nepřístupných prostor. Termín se posunul z května na červen, Noc kostelů letos proběhne v pátek 10. června.

Sport od ledna do prosince

Bohatému sportovnímu roku vládne letní olympiáda, fotbalové Mistrovství Evropy a hokejové Mistrovství světa. Co nás ale čeká na domácích hřištích a sportovištích? V březnu se ve Špindlerově Mlýně konají závody Světového poháru ve snowboardingu, v květnu přijde na řadu atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě a v červnu závod Mistrovství světa na ploché dráze Grand Prix České republiky v Praze.

Na přelomu června a července bude Nové Město na Moravě hostit Mistrovství světa horských kol, srpen bude patřit Velké ceně Česka, závodu Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. V září se v Praze zastaví Světový pohár ve vodním slalomu a konečně v prosinci se do Nového Města na Moravě opět vrátí světový pohár v biatlonu.

Červenec: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

V červenci se bude opět konat Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, největší filmový festival v Česku.

V pátek 1. července vypukne v Karlových Varech Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, největší filmový festival v Česku a nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě! Jako každý rok se můžete těšit na hvězdy i hvězdičky, promenádu a focení na červeném koberci, nádherné šaty, záplavu skvělých filmů a pohodové zázemí lázeňského města.

Colours of Ostrava a další hudební události po celý rok

Hudební událostí léta bývá pravidelně multižánrový mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, každoročně pořádaný v úchvatném prostředí Dolních Vítkovic, v bývalém areálu hutí, dolů a železáren. Hvězdou letošního ročníku, který se uskuteční od 14. do 17. července, bude britský písničkář Passenger.

Rok 2016 slibuje celou řadu dalších hudebních zážitků. V Česku se například zastaví kanadský zpěvák Paul Anka, francouzská zpěvačka Zaz, němečtí Scorpions, Charles Aznavour, australská hardrocková kapela AC/DC, britská skupina Black Sabbath, Iron Maiden, Rihanna, Justin Bieber a Elton John. Z domácích kapel chystá výroční turné dvacet let po vzniku kapela Wohnout, na přelomu června a července oslaví sérií open air koncertů třicet let na scéně kapela Lucie. Na Road of Abbey Road se po Česku a Slovensku vydá Miro Žbirka, léto bude patřit Kryštofkempům a na dvoudenním srpnovém festivalu v Lokti oslaví sedmdesátiny Michal Prokop.

Srpen: Hradozámecká noc 2016

Jak napovídají Muzejní noc a Noc kostelů, to nejlepší se v muzeích i kostelech odehrává v noci! Potvrzují to i české hrady a zámky a festival Hradozámecká noc, který se tradičně koná na konci srpna. V minulém roce se při šesté Hradozámecké noci otevřely brány 82 památek a přes třicet tisíc návštěvníků si vychutnávalo noční kostýmované a hrané prohlídky, divadelní představení, koncerty, ochutnávky a další akce za svitu loučí, svíček, ohňostrojů a úplňku. Kolik jich bude letos? Nechme se překvapit!

Říjen: Festivaly světla rozzáří Olomouc i Prahu

Na podzim opět rozsvítí noční ulice, náměstí a fasády historických památek v Praze a Olomouci hravé a zářivé paprsky všech barev. V Olomouci si světelné instalace, videomapping, díla vizuálních umělců a další světelné hrátky užijete poslední zářijový týden, Prahu rozzáří festival videomappingu a světelného umění Signal na čtyři dny od 13. do 16. října.