Co potřebujete na kolo a za kolik?

Kapitola sama o sobě je oblečení a obutí cyklisty. Mohou posloužit starší věci na volný čas, ale pokud to s cyklistikou myslíte vážně, je vhodnější pořídit si speciální oblečení i boty z prodyšných materiálů. Uváděné ceny vybraného vybavení jsou orientační, závisí na kvalitě používaných materiálů i značce výrobků.

Nezbytná výbava

* PŘILBA

Cyklistická helma je povinnou výbavou cyklistů do 15 let, ale neměla by chybět ani odrostlejším cyklistům. Důvod je jasný - bezpečnost.

I lidé, kteří kolo dokonale ovládají, mohou upadnout, následky úrazů hlavy bývají tragické. Vhodná přilba musí hlavně dobře padnout. K tomu slouží upínací pásky - důležité je, aby přilba nepadala do očí, nebo naopak nebyla posazená příliš dozadu.

Přilby jsou nabízeny obvykle ve dvou až třech základních velikostech. Dobře vybraná přilba by neměla tlačit - cyklistu by mohla bolet při delší jízdě hlava - do malé helmy se zase nevejde čepička, když je zima.

Cena od 500 korun

Odvětrání: Dobré odvětrávání ovlivňuje počet větracích otvorů, jejich umístění a tvarování.

Doplňky: Praktické je vyjímatelné vnitřní polstrování, které je možné vyprat.

Podrobněji o typech cyklistických helem - čtěte ZDE.

*** Minulý týden se vážně zranil při pádi z kola sedmašedesátiletý muž poblíž chaty Bedřichovka v Orlických horách. U nehody zasahovala horská služba a vrtulník letecké záchranné služby. "Muž byl v bezvědomí a měl tržnou ránu na hlavě," uvedl záchranář Petr Čeněk. Cyklista jel bez ochranné přilby.

* BRÝLE

Brýle jsou další nutnou výbavou cyklisty, která přispívá k jeho bezpečnosti. Hmyz, odlétávající nečistoty ze silnice, kamínky, štěrk, ostré slunce - to všechno může ohrozit stabilitu cyklisty a způsobit pád. Při nákupu brýlí je dobré mít s sebou přilbu, aby obě pomůcky k sobě dobře pasovaly.

Cena od 300 korun

* RUKAVICE

Rukavice chrání dlaně nejen před zimou a následky pádu, ale změkčují také kontakt ruky s řidítky. Prodávají se ve dvou základních variantách - jako letní a zimní.

Speciální rukavičky dávají úchopu řídítek větší jistotu a pohodlí a snižují následky otřesů přenášených na jezdce předním kolem. Také zvyšují ochranu dlaně při pádu.

Cena od 100 korun

Rozdíly mezi levnými a drahými modely jsou nejen v materiálech (dražší jsou vyrobeny z funkčních tkanin s vyšší životností, mohou mít dlaně zpevněné kevlarovými prvky proti oděru), ale především ve střihu. Ten ovlivní jak usazení rukavice na ruce, tak opět její životnost.

Rukavice by neměla postrádat polstrování dlaně. Zvláště důležité je na nejnamáhanějších místech ­ pod klouby prstů včetně palce a na malíkové straně dlaně.

Rukavice by neměla být volná, ale ani příliš těsná. Oblečte ji a roztáhněte palec a ukazovák. Pokud se šev hodně napíná v určitém místě, raději sáhněte po jiném modelu.

Než si rukavice koupíte, uchopte řídítka některého z kol vystavených v obchodě. Můžete včas odhalit, zda se dlaň rukavice nebude při jízdě shrnovat.

Většina rukavic se zapíná na suchý zip, ale rozdíl je v provedení. Opět uchopte řidítka a všímejte si, zda při pohybu zápěstím suchý zip nedře.

Velmi praktická je přítomnost froté dílu na horní části ­ slouží jako otírátko potu.

Kromě krátkoprstých rukavic existují i dlouhoprsté nebo tříprsté. V těch se ruka o moc víc nezapotí a v chladných dnech jsou prsty naopak chráněny před studenou brzdovou pákou.

U "výhodného" nákupu rukavic za sto korun si buďte jisti, že materiál v dlaňové části po prvním vyprání ztvrdne a je nutné jej "rozhýbat" pomocí krému. Po několika opakováních jsou rukavice na vyhození.



* BRAŠNIČKA S NÁŘADÍM A DUŠÍ

Alespoň základní nářadí by nemělo chybět při cestách žádnému cyklistovi. Mělo by obsahovat soupravu na lepení duší, náhradní duši, šroubovák, klíče a matky. Vejde se do brašničky pod sedlo či na rám.

Cena kompletu s nářadím od 500 korun

Užitečné drobnosti

* BATŮŽEK S VODNÍM REZERVOÁREM

Pitný režim je pro cyklisty velmi důležitý. Půllitrové lahve mnohdy nestačí. Takzvaný kamelbag má zvláštní izolovanou kapsu - rezervoár vody, z nějž vede k cyklistovým ústům jenom hadička s koncovkou. Do kamelbagu se vejdou běžně dva litry tekutiny, lépe uchovává teplotu, cyklista má volné ruce.

Cena od 500 korun



* CYKLOCOMPUTER

S computerem si změří cyklista nejen vzdálenost, kterou ujede, a čas, který k tomu potřebuje, ale i rychlost, kterou se pohybuje. Složitější a dražší přístroje umějí zjistit průměrnou či okamžitou rychlost, nadmořskou výšku či teplotu ovzduší.

Cena od 350 korun

* MAPNÍK NA ŘÍDÍTKA

Šikovná pomůcka pro turisty, kteří využívají k výletům mapy. Mapu umístí na řídítka a nemusí kvůli orientaci v terénu zastavovat.

Cena 300 až 500 korun

* PULZMETR

Kolik spálíte kalorií, jakou máte tepovou frekvenci či okamžitý srdeční tep, to se dá zjistit pomocí pulzmetrů. Čím dražší přístroj, tím více funkcí.

Cena od 900 korun

Pokud chcete využít naší cykloporadny, máte šanci ZDE