Co podniknout o víkendu? Máme pro vás patnáct skvělých nápadů

Začneme na Vysočině, kde v pátek 29. července začnou Prázdniny v Telči. Nejdelší festival v Česku trvá plných sedmnáct dní a jako každý rok nabídne koncerty známých i začínajících kapel, divadla, pohádky pro děti, workshopy a spousty překvapení.

Na prázdniny do Telče

Prázdniny v Telči provází jako každé léto závody dračích lodí a výletní jízdy parního vlaku.

V Telči se během sedmnácti festivalových dnů vystřídají nejlepší muzikanti české folkové scény, od Vladimíra Mišíka a Michala Prokopa přes Bratry Ebeny, Spirituál kvintet a bluegrassovou Druhou trávu až po skupinu Epy De Mye, která vloni získala cenu Anděl za album Kotlina. Divoká francouzská kapela Sergent Pépère slibuje večírek jako z filmů od Emira Kusturici, nové album Viena představí hlavní zahraniční hvězda Värttinä, finské trio vokalistek doprovázených nejlepšími severskými muzikanty. Čekají vás večerní a noční koncerty na zámeckém nádvoří i na nové scéně v Panském dvoře, kde kromě toho objevíte bohaté vyžití pro děti – lanové centrum, dětskou hernu i interaktivní expozici s odměnou na konci.

Prázdniny v Telči provází také v sobotu 30. července závody dračích lodí na Štěpnickém rybníce a Telčské parní léto, výletní jízdy parního vlaku na trati z Kostelce přes Třešť, Telč a Dačice do Slavonic, spojené se zábavnými programy. Vlaky jezdí vždy v sobotu a v neděli od 30. července do 14. srpna. Po předložení jízdenky navíc budete mít volný vstup do expozice historie železniční dopravy v nádražním depu, do Městské galerie Hasičský dům na náměstí Zachariáše z Hradce a na věž kostela sv. Ducha, se slevou pak koupíte lístky na prohlídku telčského zámku.

Turnaje a půvaby středověku

Při výletu do Českého ráje se zastavte na Valdštejně, kde chystají víkend ve středověkém stylu.

Máte v plánu výpravu na hrad nebo zámek? Co se vydat třeba do Velhartic, kde se vám při akci Štíty stříbrného lva od pátku 29. do neděle 31. července pokusí zbořit vaše představy o idylickém životě ve středověku? Výlet do 14. století vám představí život na hradě, vojenské stanové ležení před hradbami i rytířské turnaje. K vidění budou rovněž ukázky ranhojičství, tedy středověké operace tehdejšími lékařskými nástroji, dobové vaření, prohlédnete si zbrojnici, práci kováře, kameníka nebo tesaře, chybět nebude ani výcvik v lukostřelbě, průvod šlechticů a jejich družin a odborné přednášky, zaměřené na život na dvoře Karla IV. a soukromí věhlasného panovníka.

O víkendu 30. a 31. července se také bude bojovat Za čest krále na hradě Sovinec a na jednom z nejstarších hradů Českého ráje, na Valdštejně, si užijete středověký víkend s bitvou, hostinou a vším, co ke správnému hradu patří.

Keltové a krásné dámy

Štíty stříbrného lva slibují oživený hrad Velhartice, vojenské stanové ležení před hradbami i rytířské turnaje.

Obejdete se bez řinčení zbraní, turnajů a rozevlátých válečných praporů? Pak například v Nasavrkách můžete zažít tradiční oslavy léta na festivalu keltské kultury Lughnasad, obdobnou náplň má i keltský festival Lughnasad na Housově mlýně v Táboře. V laskavém a galantním duchu se ponesou Dvorské slavnosti Jana Rudolfa na zámku Krásný Dvůr, kde si v sobotu 30. července vychutnáte celodenní program s jarmarkem na zámeckém nádvoří, kostýmovanými prohlídkami, školou historických tanců, dobovou hudbou a vystoupením kejklířů a sokolníků.

Bohatý program slibují také Slavnosti řeky Ohře v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří v sobotu 30. července. Slavnostní průvod družiny Karla IV. v čele s králem projde od hlavní brány k hlavní scéně v zámecké zahradě, akci budou provázet divadelní představení znázorňující objevení pramene Evženie, dobová hudba, hry a tance, vystoupení kejklířů, trubačů a bubeníků a tvořivé dílničky pro děti.

Všehochuť

Stále to není ono? Pak vám můžeme nabídnout ještě Dny řemesel a setkání kovářů v Rožnově pod Radhoštěm. V rožnovském skanzenu se v sobotu a v neděli 30. a 31. července sejdou mistři starých řemesel při zpracování a opracovávání dřeva, kamene a dalších stavebních a výrobních materiálů. Uvidíte například výrobu štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad, dřevěných sudů, oken a dveří, kamenické, košíkářské, klempířské a bednářské práce nebo ruční výrobu cihel.

V rožnovském skanzenu uvidíte mistry starých řemesel při zpracovávání různých stavebních materiálů.

Možná vás přiláká Mezinárodní sraz PragoVespa v kempu Džbán anebo Veteran Rally a soutěž krásy historických automobilů v Karlových Varech; obě akce proběhnou od pátku 29. do neděle 31. července. Na Švihově se v pátek a v sobotu zastaví Letní kulturní festival České hrady.cz, poslední dvě akce si můžete zapsat do kalendáře jako tip na další dny. Na hradě Křivoklátě v neděli 31. července odstartuje letošní ročník Křivořezání, kde na nádvoří pod širým nebem budou až do soboty 6. srpna vyrůstat pod rukama několika desítek řezbářů umělecká díla; hlavním tématem letos je Václav IV. a jeho život na Křivoklátě.

Na Vysočině jsme začali a na Vysočině také aktuální letní patnáctku zakončíme. V pondělí 1. srpna totiž v Třebíči začne festival židovské kultury Šamajim, při němž během šesti dnů budete moci vychutnávat klezmerové tóny, pochutnávat si na vybraných specialitách židovské kuchyně připravených šéfkuchařem Petrem Vaverkou z Restaurantu STERN 1888 a setkávat se se zajímavými lidmi.