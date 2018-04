Co o mužích řeknou plavky

Ke správné dovolené patří pro mnohé i dráždivý flirt. Aby se při vyhledávání možného kandidáta nenapálily, neměly by se mu ženy napřed kouknout například na oči, nýbrž na plavky. Američtí psychologové totiž přišli na to, že se muži při nákupu plavek neřídí módou, ale vybírají si je instinktivně podle svého typu. Například jednobarevným modrým plavkám prý dávají přednost "opravdoví plavci", tedy ti, kdo mají rádi vodu. Červená naproti tomu prozradí spíše "plážového tuláka" hledajícího vhodný objekt pro večerní flirt. Žlutá zase vypovídá o "slunečném typu", který klade velký důraz na opálenou pokožku. Jen barva sama o sobě vše neprozradí. Ještě mnohem výmluvnější signály vyzařují podle expertů ze střihu a délky plavek. Plavky "tanga", které neskrývají na svém nositeli téměř nic, o něm prozradí, že si dává záležet na svém těle a je nakloněn flirtu. Jen pozor na zahleděnost do vlastní osoby, u tohoto typu tak častou. Zato v plážových šortkách prý mnohem spíše vězí nejistý muž. I on by sice rád, ale netroufá si - tady musí udělat první krok žena. Čím delší a zmačkanější jsou plavky, tím větší je prý i pravděpodobnost, že je má na sobě zpohodlnělý manžel, otec rodiny. Ten už se vyrovnal s tím, že flirt jde mimo něj.