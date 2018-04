Co nového pro turisty v Londýně

V nejhlubším londýnském podzemí je na třech stovkách kilometrů polic uloženo dvanáct milionů svazků. Kromě dvanácti studoven jsou zde tři sály stálé expozice, prodejna knih a suvenýrů, konferenční centrum i několik možností občerstvení. Jedním z největších zážitků je unikátní projekt, který se výstižně jmenuje Obracejte stránky. Do digitální podoby jsou zde převedeny stránky takových uměleckých skvostů, jako je drahocenný svitek Diamantové sútry, nejstarší datované tištěné knihy na světě z roku 868, Lindisfarnské evangelium, jedna z nejstarších knih na světě, nebo zápisník Leonarda da Vinciho. Dotekem prstu na obrazovce si tak lze otáčet stránky vzácných děl a poslouchat k tomu nejen průvodní informace, ale i zvukový záznam textu. Je také možné zvětšit detail zdobené iniciály nebo ilustrace. Bylo by však chybou si myslet, že Britská knihovna je určena jen pro literární labužníky, kteří se nemohou nabažit výprav do dávné minulosti. Stejně jako Magnu Chartu, Gutenbergovu bibli, první souhrnné vydání 36 Shakespearových her z roku 1623 či rukopisy Jane Austinové nebo Thomase Hardyho v ní lze na vlastní oči spatřit i díla vpravdě novodobá. Zatímco návštěvník očima sleduje ve vitríně rukopis slavné písně Yesterday, nejhranější skladby Beatles, může si přitom - aby byl zážitek dokonalý - nasadit sluchátka a zaposlouchat se do známé melodie. Britská knihovna je oázou v rušné části města, ale i důmyslnou pastí na ty, kdo mají málo volného času. Myslet si, že jí lze prosvištět za hodinku, je bláhové. Za prozkoumání však rozhodně stojí. I když venku zrovna neprší. Výhodou Britské knihovny je i to, že je spolu například s Národní galerií, Tate Gallery a Britským muzeem jednou z mála výjimek, kde se neplatí vstupné. Jinde musí návštěvníci poměrně hluboko sáhnout do kapsy. Notoricky známý je svou drahotou londýnský Tower, jehož návštěva přijde dospělého na devět liber, děti platí 5,90. Draho však přijde nejenom Tower, ale už i třeba Westminsterské opatství, kam od letošního jara stojí vstup dospělého pět liber, rodinná vstupenka přijde na dvojnásobek. Od pohřbu princezny Diany zde počet návštěvníků vzrostl o 25 procent. Nejčastější otázkou turistů už není jako dřív "Kde jsou, prosím, záchody?", ale "Kde je piano, na němž hrál Elton John při pohřbu skladbu Svíce ve větru?" Kdo se chce poučit, ale nechce nebo nemůže platit, má šanci. Nesmí však vyrazit dříve než v 16:30 hodin. Muzea jako Natural History Museum, Science Museum nebo Victoria & Albert Museum nabízejí poslední hodinku před uzavírací dobou zadarmo. Příjemnou novinkou pro movitější návštěvníky, pro něž čas rovná se peníze, je od konce června rychlovlak spojující letiště Heathrow s centrem. Heathrow Express za čtvrt hodiny spojí nejrušnější světové letiště s nádražím Paddington v západním Londýně. Jízdenka pro jednu cestu stojí deset liber, pro první třídu, kde je pohodlnější sezení, dvojnásobek.