Co na podzimní splín? Tuniská pomerančovice!

Cap Bon připomíná ukazovák nasměrovaný na Evropu. Je to 70 kilometrů dlouhý a 40 kilometrů široký poloostrov na severovýchodě Tuniska. Mapku si rozklikněte ZDE .

Zahrada Tuniska

Cap Bon je název poloostrova i jeho nejsevernějšího cípu, mysu, který je od Sicílie vzdálený pouhých 120 kilometrů. Díky rozmanitosti a úrodnosti zdejších končin se mu také říká zahrada Tuniska.

Nyní, když nás evropský podzim nutí oblékat se tepleji a nezapomínat deštník, nastal ideální čas načerpat ve slunném Tunisku energii na vyhřátých plážích a na vinobraní. Tady se daří muškátovým hroznům, ale i olivám, citrusům a hlavně pomerančům, které zrají celý rok a mají každoročně vlastní slavnost.

Ročně zde sklidí na 2000 tun pomerančových květů, ze kterých se destiluje pomerančová pálenka. Ochucuje se jí káva a používá se také jako přírodní medicína na utišení různých bolístek těla.



MŮŽE SE HODIT Co si přivézt? Keramiku Žlutá, zelená, hnědá i kobaltově modrá. Antické vzory a tvary pro každou příležitost. Od malých misek na olivy, podélné talíře na ryby přes hluboké polévkové talíře až po velké mísy na ovoce. Co ochutnat? Muškátové víno Domovem lahodného vína Muscat sec de Kelibia je rybářský přístav Kelibia ležící asi 58 kilometrů severně od Nabeulu. Již za Kartaginců se tady pěstovala vinná réva a vinicím se zde velmi dařilo. Z červených vín je skvostné Vieux Magon a Saint Augustin. Devět kilometrů od Kelibie leží zbytky Kerkouane, jediného ryze fénického města v Africe, kde se vyráběl purpur. Kam vyrazit? Do Tunisu Kdysi tady prý stál zázračný olivovník, kolem kterého se rozrostla osada Tunes. Dnešní moderní metropoli, která je od Nabeulu vzdálená jen asi 60 kilometrů, se s oblibou říká Paříž severní Afriky. Pyšní se nádhernou Medínou, secesním Novým městem, katedrálou i krásným muzeem římských mozaik Bardo. Tunis asi navždy bude trochu ve stínu slavného punského Kartága, kam vás zaveze rychlodráha TGM.

Vítejte na Dobrém mysu

Můžete tady relaxovat u moře, vydat se za antickými památkami, nechat se hýčkat u léčivých pramenů, nebo chytat ryby. (V zimě můžete vyrazit i na divoká prasata.)

Poloostrov se táhne od severního mysu až po nejznámější a rušné letovisko Hammamet u stejnojmenného zálivu. I tady platí to, co v celém Tunisku. Je to příjemná mozaika "nej" z každé země a letovisek u Středozemního moře.

Už od antiky tuto oblast ovlivňovala blízkost k Sicílii a Evropě, odtud ostatně i italská verze názvu Cap Bona, tedy Dobrý mys. Už Kartaginci ocenili jeho bohatství a začali pěstovat fíky, olivy i granátová jablíčka. To nemohli tušit, že o několik století později budou jejich punské koupelny obdivovat turisté, kteří si mezi sluněním na pláži odskočili na výlet.

Na severu padají do moře skaliska, o která se do pěny tříští vlny, najdete tu nedotčené malebné zátoky, malé rybářské vesničky, kde se na jaře konají slavnosti krahujců a sokolníků, vinice a na východě dlouhé písečné pláže.

V království keramiky

Obrovský džbán uprostřed dopravní tepny a z něho roste strom. Nejde o kanadský žertík, ale o hrdou připomínku toho, co má zde dlouhou tradici a je také zdrojem obživy. Hrnčířství.

Již antická Neapolis, dnešní Nabeul, s asi čtyřiceti tisíci obyvateli, hlavní město guvernátu Cap Bon, byla centrem řemeslné výroby. Největší město poloostrova, které leží jen deset kilometrů od proslulého letoviska Hammamet, nabízí pohodu na menších a méně přeplněných plážích. Díky úrodné zemi a řemeslu není totiž na turistice úplně závislé.

Plody i produkty, které se zde rodí na poli, stromě či pod hbitýma rukama mistrů hrnčířů a kameníků, můžete vybírat na trzích od rána až do noci. Při toulkách zvedněte tu a tam oči na střechy domů. Tam se právě suší misky, mísy, vázy a další keramika s geometrickými ornamenty podle antických vzorů, o které budete později smlouvat.

Doba samozřejmě pokročila a ne všechno, co na súku spatříte, je ruční výroba. Poptávka je veliká a mnoho věcí pochází z průmyslové produkce místní fabriky, která vyrábí hlavně nádherné dekorativní dlaždičky do koupelen. Ty by bezesporu rozveselily unylá umakartová jádra českých panelákových koupelen.

Tradici zde má také pletení rohoží a výroba esencí do parfémů, které mají romantické názvy jako Tisíc a jedna noc nebo Pouštní růže a vydrží vám i několik let. Pár kapek při praní či do rozprašovače vzduchu osvěží váš šatník i obývák.

Nabeul je dnes moderní město, které se nadále pyšní svými dějinami. Pár metrů od velkého džbánu, se kterým jsme se již seznámili na křižovatce, je Archeologické muzeum se starobylými poklady a cennými vykopávkami z antických měst Pupput (Hammamet) a Neapolis (Nabeul).

Za návštěvu stojí také malé, ale originální muzeum chleba, nejdůležitější tuniské potraviny, která nikdy nechybí na stole. Najdete zde vše, co bylo a je zapotřebí k setí i sklizni, poučíte se o různých způsobech mletí zrna.

V pátek můžete vyrazit na velbloudí trh, ačkoli ten je spíše atrakcí pro turisty, která obvykle končí svezením se na hřbetu tohoto zvířete.



Místo válení na pláži se můžete třeba svést na hřbetu velblouda. Najdete ho téměř na každé pláži.

V podzimním Nabeulu si na plážích či výletech po poloostrově Cap Bon můžete příjemně prodloužit léto a nasbírat sluneční energii, která vám prosvětlí ponurný evropský podzim.

A pokud byste chtěli vyzrát na českou vlezlou zimu, zajděte do vesničky Beni Khair, pár kilometrů za Nabeulem. Proslavila se nejen tkaním koberců, ale i vlněnými dekami a kabáty s kapucí - kachabia. Originální teplý plášť vás doma může zahřát stejně jako sklenička muškátového vína a vzpomínka na babí léto s pomeranči v domovině Kartaginců.

Kolik za co zaplatíte Měna a kurz

* jeden tuniský dinár (TD) = 1000 milimů (M)

* 100 USD = 131 TD

* 100 euro = 160 TD

* 18,80 Kč = 1 TD Měnit můžete všude, a to bez poplatků. Lépe menší částky. Nezapomeňte si uložit doklad ze směnárny. Pokud dináry náhodou neutratíte, musíte je před odletem měnit zpět na valutu. Vývoz tuniské měny je zakázán. Jídlo, pití, benzin

Místní obchody nabízejí široký sortiment kvalitního zboží, převažují francouzské značky. Doporučujeme síť supermarketů Monoprix a Magazin General. * bageta 250 M

* mléko 500 M

* minerálka (1,5l) 350-450 M

* coca-cola (1l) 1 TD

* zmrzlina 200 M-1TD

* pivo (0,33 l) 800 M

* máslo 700 M

* jogurt od 150 M

* broskve (1kg) od 600 M

* melouny 300-600M

* datle Deglet an Nur (1kg) od 1-3 TD

* cigarety 800 M-3 TD

* vodní dýmka 2 TD

* známka na pohled 350 M Ceny některých jídel v restauracích střední kategorie

* polévka 1,2 TD

* Couscous 4 DT

* hlavní jídlo od 4,5 TD

* salát, brik 1 TD

* pizza 3-4 TD

* káva 600 M-1 TD

* čaj 600-800 M

* pivo 1,4 TD

* benzin natural (1l) 900M

* nafta 550 M