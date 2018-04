Co musíte vidět cestou k moři. Tipy na pět nejlepších zastávek

Obvykle to bývá tak: poslední pracovní den honička jako nikdy jindy, pak honem nacpat všechna zavazadla i s dětmi do auta... a už abychom byli u moře! Co takhle zkusit dovolenou, při které nebudete usínat nad volantem a k vytouženému cíli ve Středozemí přijedete odpočatější a v pohodě?

Zveme vás na místa, kde se vyplatí cestu přerušit, protáhnout si ji o den nebo si tady vzít inspiraci na příští krátkou dovolenou.

Pyhrn-Priel: famózní vyhlídky i divoký kaňon

Rakouská dálnice A10 mezi Salzburgem a Villachem zvaná Tauern Autobahn patří v dovolenkové sezoně k nejvytíženějším a kvůli dvěma dlouhým tunelům také nejproblémovějším. Dlouhé zácpy tu jsou v létě na denním pořádku.

Pokud míříte z Čech směrem na Benátky či do Slovinska/Chorvatska a chcete se vyhnout dopravním komplikacím, zkuste to středem Rakouska kolem Liezenu. Čeká vás skoro jistě plynulejší provoz a v oblasti Pyhrn-Priel, asi 100 kilometrů za Linzem u dálnice A9, máte na cestě také velezajímavou oblast, kterou Češi v létě zatím moc neobjevili.

Může se hodit Tranzitní trasa: rakouská dálnice A9 (Pyhrnautobahn)

Základna: Windischgarsten, Spittal am Pyhrn

Vzdálenost z Prahy: 350 km

Co s sebou: výbavu do hor, hlavně dobré boty

Vhodnou zastávkou je Windischgarsten, městečko u stejnojmenného dálničního výjezdu. Přímo nad ním se zvedá vrch Wurbauerkogel, na nějž můžete vyjet po úzké silničce autem, případně zespoda lanovkou. Rozhled po okolí umožní nová rozhledna s integrovaným návštěvnickým centrem Národního parku Kalkalpen a vyhlídka je to famózní: široké údolí lemují ze všech stran pitoreskní vápencové kopce, v pozadí se zvedá majestátní hřeben Totesgebirge.

Kousek odtud probíhá hranice národního parku a není nic jednoduššího, než vydat se na kratší nebo delší výlet po dobře značených stezkách do liduprázdných lesů a údolí.

Lákavou atrakcí oblasti Pyhrn-Priel je divoká soutěska Dr. Vogelgesang-Klamm u městečka Spittal am Pyhrn. Horský potok tu vymlel úzký, strmý a dost dlouhý kaňon zpřístupněný umělými lávkami a více než 500 schody. Průchod soutěskou trvá asi hodinu a pokud si výlet protáhnete až na vyhlídkové louky kolem chaty Hofalm, vydá to na výživnou půldenní túru.

Dr. Vogelgesang-Klamm Vyhlídková věž na Wurbauerkogelu

Jižní Bavorsko: ledovcová jezera i prastaré kláštery

Moře to sice není, ale velkých vodních ploch se na jihu Bavorska najde víc než dost: velká ledovcová jezera jižně od Mnichova patří ve střední Evropě k těm největším. Ideální místo na přerušení cesty, pokud směřujete do Itálie přes Brennerský průsmyk. Jen stačí v oblasti Mnichova zvolit místo obvyklé trasy přes Kufstein kratší cestu směrem na Garmisch-Partenkirchen.

Pokud se chcete jen krátce osvěžit skokem do vody, v létě stabilně vyhřáté, tak sjeďte na dálničním výjezdu Seeshaupt, odkud je to k plážím u Starnbergského jezera pouze pět kilometrů.

Může se hodit Tranzitní trasa: německá dálnice BAB 95 z Mnichova do Garmische

Základna: Seeshaupt, Murnau

Vzdálenost z Prahy: 450 km

Co s sebou: plavky a kulturní průvodce

V případě, že kromě těla si žádá osvěžení i duše, tak se v této oblasti můžete podívat hned do několika mimořádně hodnotných starých klášterů. Blízko dálnice, jen pár kilometrů za Starnberským jezerem, najdete Benediktbeuern, založený již kolem roku 730, což ho pasuje na nejstarší klášter v Horním Bavorsku. Benediktbeuern má dnes vrcholně barokní podobu a jeho věže, viditelné na míle daleko, dávají jasně najevo, že klášter byl po staletí kulturním centrem širokého okolí.

O kus dál zase městečko Murnau u jezera Staffelsee potěší milovníky moderního umění. Právě tady totiž počátkem 20. století tvořilo několik vynikajících umělců v čele se slavným malířem Vasilijem Kandinským (1866–1944). V zámeckém muzeu v Murnau můžete vidět díla Kandinského i dalších expresionistů ze známé skupiny Der Blaue Reiter (Modrý jezdec).

Klášter Benediktbeuern Jezero Staffelsee u Murnau

Bellinzona a Lugano: hrady v UNESCO i plavba lodí

Alternativní cesta na italskou nebo francouzskou Riviéru vede východní částí Švýcarska přes průsmyk San Bernardino. Za průsmykem, již v italsky hovořícím kantonu Ticino, projíždíte kolem dvou mimořádně atraktivních měst, Bellinzony a Lugana.

Impozantní soustava tří pevných hradů a důmyslného systému fortifikací a obranných zdí v Bellinzoně nemá zřejmě v Evropě obdoby a její kvality uznalo v roce 2000 i UNESCO zápisem na seznam světového kulturního dědictví.

Bellinzona, pohled na Castelgrande z hradu Montebello

Nejstarší zdejší hrad, Castelgrande, je sice nejsnáze dostupný, protože stojí přímo dole ve městě, ale radíme nejprve vystoupit po schodech na pevnost Montebello, odkud je lepší výhled. Ještě výše nad údolím pak stojí samostatná pevnost Sasso Corbaro. Nádvoří všech hradů jsou volně přístupná a pokud hodláte "dobýt" všechny tři, tak se připravte na pěkných pár stovek schodů.

Může se hodit Tranzitní trasa: švýcarská rychlostní silnice A13 Chur–Bellinzona

Základna: Bellinzona, Lugano

Vzdálenost z Prahy: 750 km

Co s sebou: plavky a dobré boty

V nedalekém Luganu vládne uvolněná atmosféra, jak se na místo oblíbené mezi boháči celého světa sluší. Po dlouhé cestě může přijít vhod projížďka lodí po jezeře, při které si vychutnáte fantastické panoráma okolních kopců. Vévodí jim Monte San Salvatore a Monte Bré, díky nimž se městu také přezdívá "evropské Rio".

Děti potěší blízký zábavní park Swissminiatur se zmenšeninami všech významných švýcarských atrakcí, zvenčí ho i za plotem prozradí silueta Matterhornu.

Pohled na Lugano Bellinzona, hrad Montebello

Záhřeb: staré památky i krásné výhledy

Chorvatské vnitrozemí je docela jiný svět než jadranské přímoří a platí to i pro metropoli země Záhřeb. Po dálnici na okraji města projedou každoročně miliony dovolenkářů, zastaví se však málokdo. Zkuste to a možná zjistíte, že ani jeden celý den vám na Záhřeb stačit nebude.

Nejvíc historie najdete v Záhřebu v takzvaném Horním městě (Gornji grad), kam se vchází Kamennou branou, pokrytou stovkami votivních kamenných tabulek. Centrem Horního města je náměstí Markov trg s pěkně opraveným kostelem sv. Marka.

Kontrastem ke stísněným uličkám historické části je pak šachovnicovitý půdorys Dolního města (Donji Grad) s monumentálními budovami jako je Chorvatské národní divadlo, vesměs z 19. století, kdy Záhřeb aspiroval na to stát se "malou Vídní".

Může se hodit Tranzitní trasa: chorvatská dálnice A2 od slovinské hranice

Základna: Záhřeb

Vzdálenost z Prahy: 700 km

Co s sebou: průvodce po městě

Ale v chorvatské metropoli neuniknete ani historii docela nedávné. Jednou z předních atrakcí města je totiž hřbitov Mirogoj, kde na prestižním místě trůní obří černý náhrobek prezidenta Franjo Tudjmana – pro jedny prezidenta osvoboditele, pro druhé válečného zločince.

Bezprostředně na sever od Záhřebu se zvedá zalesněný masiv Medvednica, jehož výšiny nabídnou i v létě příjemně chladivý vzduch. Od rekonstruované hradní zříceniny Medvedgrad se otevírá krásný výhled na Záhřeb i širé okolí.

Zřícenina Medvedgrad, v pozadí vrch Medvednica nad Záhřebem

Milán: nejstarší katedrála i skvělé nákupy

Je to jen pověra, že v Miláně, hospodářsky nejdůležitějším městě Itálie, není nic zajímavého. Jsou to jen trochu jiné atrakce, než jste možná zvyklí z jižněji ležících italských měst. V Miláně vás každopádně čeká největší gotická katedrála na italské půdě, několik velmi starých chrámů v čele s raně křesťanskou bazilikou Sant' Ambrogio i přeslavná Poslední večeře od Leonarda da Vinciho.

Ale Milán (italsky Milano) je především chic. Poznáte to hned, jakmile se vmísíte do davu – kdo není oblečený podle poslední módy, jako by vůbec nebyl. Slavnou ulici Via Montenapoleone, místními zvanou "Montenapo", kterou najdete pět minut pěšky od dómu, lemují obchody nejproslulejších značek světa módy, od Armaniho po Versaceho.

Může se hodit Tranzitní trasa: italské dálnice A4 od Verony, respektive A9 ze Švýcarska

Základna: Milano

Vzdálenost z Prahy: 800 km

Co s sebou: naditou platební kartu

Pokud by vám tamější poněkud snobské prostředí nevyhovovalo, zastavte se na chvíli aspoň v proslulé pasáži Galleria Vittorio Emanuele, vedoucí od katedrály k neméně proslulé operní scéně La Scala. Vyleštěná podlaha z různobarevných mramorů dokonale ladí jak s prosklenou střechou, tak načinčanými výkladními skříněmi. V takovém prostředí dokonce i McDonald vypadá jako luxusní podnik. Pozorujte chvíli dav okolo a garantujeme, že během minuty objevíte řadu pozoruhodných týpků.

Milán máte na cestě, pokud směřujete na italskou Riviéru. Nepodlehněte pokušení a nepokoušejte se zajet autem do centra, je mnohem jednodušší a časově výhodnější odstavit vozidlo na kraji aglomerace a dojet metrem. Dobrým východiskem s dostatkem parkovacích ploch je například stanice Lotto Fiera na severozápadě města.