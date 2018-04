Omlouváme se za zpoždění ve zveřejnění výsledků soutěže! Přehled výherců šestého, silvestrovského kola soutěže Nejhezčí rozhledy v Česku najdete ZDE .

Výstup na tuto bývalou sopku není nikterak fyzicky náročný a když to dokázal praotec Čech, měl by to zvládnout každý člověk s průměrnou fyzickou kondicí. Odměnou vám budou daleké panoramatické výhledy na České středohoří, hluboké lesy Kokořínska a za dobré viditelnosti odtud uvidíte i špičku katedrály svatého Víta na Pražském hradě.

Ideálním časem, kdy se na vrcholek hory Říp vydat, může být Nový rok. Nečekejte tu ale ticho vhodné k rozjímání – vrchol Řípu je totiž již léta tradičním místem novoročních výstupů. Jelikož společný odchod bývá z Roudnice nad Labem v 9.00 ráno, největší novoroční nápor na vrcholu čekejte okolo jedenácté hodiny.



Cestou na Říp



Na vrchol i s kočárkem

Nejsnadnější přístup se nabízí ze severní strany kopce, nedaleko obce Krabčice, kde přímo na úpatí Řípu leží malé parkoviště. Odtud je to po červené turistické značce zhruba půl kilometru na 455 m vysoký vrchol, přičemž celkové převýšení dosahuje 135 metrů.

Dobře značená stezka vede lesem a stoupá po úbočí hory na její vrchol. Široká a dobře udržovaná cesta je v nejstrmějším úseku dokonce vybetonovaná a tudíž se na ni můžete vydat i s kočárkem. Výjimkou tu nejsou ani cyklisté, pro které je zdolání Řípu bez šlápnutí na zem hodnotnou sportovní výzvou…

Po asi čtvrthodině stoupání se ocitáme u první vyhlídky, která se otevírá severním a východním směrem. Spatříme pod sebou vesničku Krabčice a také nevzhlednou dominantu Podřipska – elektrárnu Mělník.





Za výborné viditelnosti se nám odtud také naskytne první pohled na vzdálené vrcholky "sopek" Českého středohoří. Jsme ale teprve zhruba v polovině stoupání a ty nejhezčí rozhledy teprve přijdou!



Pohled na sever. Vlevo Milešovka a Kletečná, za nimi masiv Krušných hor. Město v levé části je Roudnice nad Labem.

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp Po dalších deseti minutách se před námi objevuje dřevěná stavba – je to turistická chata, postavená roku 1907, která dodnes slouží jako výletní restaurace. Na chatě nalezneme patriotický nápis "Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp". Před chatou najdeme několik stolů a židle, kde se můžeme občerstvit.

U turistické chaty odbočuje cesta k další vyhlídce, o jejímž směru napoví i název – Pražská vyhlídka. Asi 100 m dlouhá odbočka vede na okraj lesa s výhledy jižním směrem. Pokud bychom chtěli Říp "překročit" a nevracet se stejnou cestou, můžeme odtud pokračovat po červené značce do Ctiněvsi na železniční zastávku nebo na rozcestí kousek za vyhlídkou pokračovat po žluté značce taktéž na vlak, tentokrát do Vražkova. Byla by ale škoda nedosáhnout vrcholu – k tomu nám zbývá vrátit se k chatě a absolvovat posledních asi 100 metrů k vrcholu, na němž stojí románská rotunda svatého Jiří z roku 1126.

Svého času rotunda sloužila jako farní kostel pro nedalekou obec Rovné a v 18. století se kolem ní dokonce rozkládal hřbitov. Dnes uvnitř najdeme Památník českého státu, sochu sv. Jiří s drakem od B. Seelinga z roku 1870, plastiku zobrazující přeměnu kočovného slovanského lidu v usedlý a spořádaný lid zemědělský a další pamětihodnosti. Může se hodit Návštěvní doba rotundy svatého Jiří:

Duben − říjen (středa až neděle) 9−16 hod.

Květen − září (úterý až neděle) 9−18 hod.

Poslední prohlídka začíná vždy 30 min. před koncem otevírací doby. Délka prohlídky je cca 30 min. Jednotné vstupné 10,- Kč Občerstvení:

na vrcholu Řípu v turistické chatě Parkování:

parkoviště u obce Krabčice, o víkendech hlídané, parkovné 30 Kč/auto/den Tradiční novoroční výstup na Říp pořádá tělocvičná jednota Sokol Roudnice n. L. Půjde se 1. ledna, sraz je v 9.00 u obchodního domu Říp. Výstup je první akcí u příležitosti 140. výročí založení Sokola v Roudnici a 90 let od vzniku samostatné Československé republiky. Každoročně první neděli po svatém Jiří (24. dubna) ke kostelu míří tradiční církevní Svotojiřská pouť. Kde se dobře najíte:

kousek od Řípu, v Liběchově u Mělníka, najdete vynikající restauraci "Kaskáda", která je součástí hotelu Rezidence Liběchov. Máte-li navíc čas nazbyt, můžete odtud vyrazit k nedalekým skalám v Želízech. Více než devět metrů vysoké hlavy dvou čertů vytesal do pískovce sochař Václav Levý.

Sochy v Želízech

Užitečný web:

www.hora-rip.cz

Z kopce k nejhezčí vyhlídce

Asi nejhezčí výhled z Řípu je ukryt na jeho severním úbočí. Protože odbočku k vyhlídce ukrývá stavba rotundy, můžeme ji lehce přehlédnout. Lesní cesta sestupuje o něco níže pod vrchol a po zhruba 200 metrech vyústí na okraji lesa. Před námi se teď otevírá panoramatický pohled severním směrem, kdy při dobré viditelnosti máme celé České středohoří doslova "jako na dlani". Když to vezmeme zleva, tedy od západu, tak nejvýraznější horou je Milešovka (837 m), která leží skoro přesně na severozápad. Vpravo před ní se zvedá typický tvar Lovoše (570 m), a hned vedle Kletečná (706 m). Kopcům severním směrem dominuje 726 m vysoké Sedlo a na severovýchodě hradbu hor zakončuje Vlhošť (613 m), který ale již patří do CHKO Kokořínsko. Máme-li štěstí na počasí, za tím vším ještě v dálce uvidíme hradbu Krušných hor.

Pohled na severovýchod. V popředí vesnička Krabčice.



Pohled na severozápad. Uprostřed je dominantní Milešovka, vpravo Kletečná, mezi nimi Lovoš.